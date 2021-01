“Esta vez el juez se decantó por acoger los recursos con vista en que la duda que según él, plasmó su jueza en la resolución, no tenía las características de insuperable, o por lo menos si las tenía, la jueza no ahondó en ese particular, ósea no dijo por qué la duda que se cernía con el análisis de toda la prueba era insuperable. Por ese pequeño resquicio botó una muy buena resolución, realmente bien fundamentada, bien profunda que hizo la jueza penal y por esa razón otra vez mandan el asunto al juzgado penal”, detalló Pérez.