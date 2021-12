¿Puede guardar un secreto?: a la abuelita de Saprissa la llevarán de sorpresa al estadio

Mientras usted lee estas líneas, la abuela de Saprissa, María Cecilia Nuñez, ni se imagina que este jueves se cumplirá uno de sus sueños y volverá a la Cueva, tras casi 24 meses esperando por este momento.

María Cecilia Nuñez Lobo, la abuela de Saprissa, tiene 95 años y este jueves volverá a la Cueva para ver la final del Apertura 2021 ante Herediano. (Mario Rojas)

Uno de los nietos de esta icónica aficionada morada, Javier Nuñez, organizó todo para que su abuelita de 95 años regrese al estadio y esté presente en la final del Torneo de Apertura 2021 ante Herediano. Ella no suele ver notas en internet o redes sociales, por lo que el secreto bien guardado y en su cabeza solo pasa la idea de que no le quedará más que ver al Monstruo por televisión y no como más le gustaba hacerlo antes de la covid-19: en las gradas, uniformada y alentando con su bandera.

En su casa en San Ramón ni se habla del tema y aunque coversa mucho del partido con su hijo Francisco y está al tanto del más mínimo detalle del plantel que dirige Iñaki Alonso, mejor ni se comenta nada de su vuelta al reducto tibaseño, porque es algo sensible. Eso sí, toda la logística está bien planificada y a eso de las 2 p. m. su nieto pasará por ella para llevarla engañada de paseo a su casa. Doña Ceci conversó con La Nación este miércoles por la noche y de inmediato expresó su gran anhelo.

“La fe y el sueño que tengo es volver al estadio. Estoy en silla de ruedas, pero de algún modo haré para volver, aunque sea así como estoy... Ahorita veo muy bien al equipo, me parece que se llevan muy bien con el entrenador español, se entienden y se han acomodado bien a la idea que tiene”, contó la saprissista.

[ La abuela del Saprissa extraña ir a la Cueva: ‘Era mi única salidita’ ]

Además, reiteró que estar frente a una pantalla observando los encuentros no le gusta para nada, pero por ahora mejor ni piensa en el momento en el que regresará porque lo ve lejano, tanto por la covid-19, como por el desgaste que sufre en las rodillas y que le impide caminar.

”Lo mío es estar en el estadio, pero no puedo ir desde hace casi dos años y me toca verlos desde la casa. Eso sí, apenas pueda voy al estadio, porque me hace mucha falta y no me gusta verlos por televisión. Yo iba a todos los estadios antes, pero bueno, ahora me acongojo de no poder”, añadió.

Claro, nada de esto le impide vivir con ilusión la gran final y ella se ve festejando por todo lo alto el título. Incluso, contó que está muy nerviosa, pero al mismo tiempo con la fe de que puede ver un campeonato más de los tibaseños.

“Con esta final me siento como si fuera yo la que voy a jugar. Tengo mucha ilusión de que sí se puede ganar y tengo la fe de que se va ganar esta final y que yo veré este título 37 de Saprissa. Sería un sueño más para mi”, finalizó.

[ Falleció Losilla pero las anécdotas que hacen recordar su amor por el Saprissa vivirán por siempre ]

Sufre por no ver al Monstruo

Si hay algo que pone a sufrir a doña Cecilia es no poder estar en el estadio y apoyar a su equipo amado. Es más, Francisco Núñez, hijo y encargado de cuidar a la abuela de Saprissa, piensa que parte del deterioro de salud que sufre es por no ir a la Cueva.

Núñez considera que esa era una especie de terapia para ella, pero desde febrero del 2020 que no está en las graderías haciendo lo que más le gusta. La covid-19 le robó esta ilusión y por lo mismo, ella cuenta los días y pregunta una y otra vez cuándo será que finalmente podrá ir al reducto morado.

“Tiene casi dos años de no ir al estadio, casi que desde que empezó la pandemia. Es más, la última vez que fue lo hizo caminando, pero ahora ya solo en la silla de ruedas está, porque tiene un desgaste en las rodillas y ya no puede. Eso sí, de la mente está super bien, ve todos los partidos y se enoja y celebra. Ahora vio la final con la Liga y estaba muy contenta, pero no le gustó el bochorno que pasó al final”, contó el hijo.

[ Saprissa llora trágica muerte de ‘Losilla’, el aficionado no vidente que siempre iba a la ‘Cueva’ ]

Doña Ceci cumplió 95 años el pasado 22 de noviembre, así que este regreso será como su regalo por su natalicio y de paso por la navidad.

La icónica seguidora de la S recibió la tercera vacuna contra la covid-19 este miércoles y su sobrino se encargó de solicitar y tener listo el código QR para cumplir con todos los protocolos y estar en la final ante Herediano.

“Este miércoles le pusieron la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 y mi sobrino dijo que él se encargaba de sacar el código QR, porque uno no sabe. Ella pasa diciendo que seguro ya no va a poder volver más al estadio, pero ni se imagina lo que va a pasar”, comentó Francisco.

La familia tuvo contactos con administrativos del equipo para ubicar a la abuela en las plateas y no en el palco, como solía hacerlo cuando podía caminar. No se descarta que los morados le realicen algún tipo de homenaje a esta fanática del Monstruo.