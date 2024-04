Nuevo técnico de Cartaginés plasma el sentir de quienes claman por una oportunidad para dirigir

Greivin Mora llegó hace más de 12 años al Cartaginés. Empezó como preparador físico en ligas menores, escaló a ser entrenador de las categorías inferiores, sacó su licencia A para dirigir, pasó por el primer equipo como asistente y emergente. Incluso, fue auxiliar en el histórico título de los brumosos, pero hasta ahora recibió una oportunidad real de ser el técnico.

Grevin Mora se formó como técnico en las ligas menores del Cartaginés y tendrá la oportunidad de dirigir ocho partidos, en el cierre del Torneo de Clausura 2024. (Hamilton Ramírez, Cartaginés )

Mora no fue jugador profesional y tampoco tiene un apellido reconocido que lo respalde en el fútbol. Desde que inició sabía que le iba a ser muy complejo llegar a la Primera División, sin embargo, nunca perdió la fe. El martes anterior la vida lo sorprendió, cuando el presidente, Leonardo Vargas, le dio la responsabilidad de estar al frente por los ocho partidos que le restan al Torneo de Clausura 2024.

A Greivin le hablaron de frente y le plantearon que si lo hace bien, sería valorado para continuar. La tarea no es sencilla para un estratega joven y sin experiencia en la máxima categoría, pero esta es su gran oportunidad y no la quiere dejar pasar.

De cara al juego frente a Alajuelense de este sábado (5 p. m.) el timonel plasmó el sentir de tantos técnicos nuevos que lucha día con día desde abajo y pocas veces tienen una chance. Mora cree que él puede sacar al equipo de la racha de nueve choques sin ganar y por qué no, meterse en la Copa Centroamericana (nueve puntos menos que Guanacasteca, con 24 por disputar).

¿Cómo califica este reto que se le presenta en su carrera?

- Le agradezco a Dios la oportunidad de estar acá. Mencioné que no esperaba esto, porque estaba concentrado en la liga menor y el equipo estaba en lo suyo con Mario García, pero cuando los jefes hablaron conmigo y me plantearon el reto, lo asumí.

”Siempre me he adaptado a situaciones adversas y no es sencilla esta situación, pero tomo esto con mucha valentía y responsabilidad. Quiero ayudar a la institución y a este grupo de jugadores.

”Sé que no es sencillo cambiar una metodología de trabajo y un modelo de juego en tan poco tiempo, pero le hemos dado al grupo pinceladas de lo que queremos. No soy un mago, que en tres días va a hacer cosas que den tanta luz, ningún técnico del mundo podría”.

La directiva señaló que le darán estos ocho partidos que faltan y si los resultados lo acompañan, valorarían dejarlo. ¿Cómo toma esta posibilidad que se le abre?

- Siempre he estado trabajando en el club en diferentes funciones y también he dirigido como emergente, pero uno o dos partidos. Sin embargo, ahora está la posibilidad de estar al frente estos ocho juegos y le dije al presidente: ‘o llego a la gloria o me quedo abajo’.

”Por qué no asumir esta responsabilidad y ver si toda la preparación, la paciencia, el esfuerzo, el estudio y la visualización de partidos que he tenido en mi formación me dan para esto.

”Me encantaría que no fueran solo ocho partidos, sino más. Sin embargo, tomo esto como una exposición para que la gente sepa que hay personas que trabajan, se esfuerzan a diario y están capacitadas para asumir a cualquier equipo de Primera División”.

LEA MÁS: Pruebas claras: Marcel Hernández y el Cartaginés aún se necesitan

El técnico anterior y el presidente hablaron de la transición que necesita el equipo para cambiar la cara. ¿Cómo va a realizar esto?

- No sé si soy el indicado en realizar esa transición en este momento, porque hay que ver cómo estamos y la situación en la que estamos. Los chicos tendrán su espacio, pero no les podría decir cuánto tiempo les daremos.

”La ventaja de los más jóvenes es que los conozco, saben cómo pienso y mi metodología, porque tengo años de años de ver a varios de los chicos que están en el primer equipo. Quiero potenciarlos y que la gente los vea, pero también tenemos un objetivo realizable, que es llegar a la Concacaf, porque son nueve puntos. Le he planteado retos a los jugadores y la Concacaf es uno de ellos”.

Greivin Mora aseguró que todos los jugadores del Cartaginés tendrán una chance con él y no le cierra las puertas a nadie, para el cierre del Torneo de Clausura 2024. (Hamilton Ramírez, Cartaginés)

¿Qué significado tiene enfrentar a Alajuelense en su primer partido?

- Jugar contra la Liga es una motivación para todos. Sabemos que el país va a estar viendo el partido y las expectativas son altas. Hay un condimento extra porque Alajuelense es un equipo grande, pero tampoco me voy a volver loco por esto y contra el que tocara, lo iba a asumir con mucha seriedad.

”Hay mucho en juego, el rival quiere seguir sumando y escalar, mientras que nosotros buscamos escalar posiciones, por la situación en la que estamos”.