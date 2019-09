"Yo me descompuse del dolor, cuando esto se me quebró. Sentí que quedó hecho pedacitos. No me acuerdo bien de la jugada, sé que tiré la bola larga y alguien me empujó o me traboneó, no recuerdo bien... Pero cuando caí lo hice con todo el peso, ya en el suelo me descompuse porque el dolor era demasiado fuerte y sabía que era que estaba roto, yo sabía que algo había pasado", recordó.