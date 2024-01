Marcel Hernández siente que la afición de Saprissa le da más mérito que la de Alajuelense

Cuando llegó a Alajuelense, generó efervescencia entre la afición manuda. Fue el fichaje bomba en el 2021 y sentó un precedente, con compra millonaria. Sin embargo, desde el 2022 es visto como un villano por los manudos. Marcel Hernández no entiende por qué aún hay tanto rencor.

Marcel Hernández suma un gol con Cartaginés en el Torneo de Clausura 2024. El capitán brumoso dio un buen juego ante Alajuelense, pero no pudo marcar. (CSC )

Cada vez que Hernández pisa el Morera Soto la reacción es generalizada: silbidos, insultos y reproches airados desde la grada. Al parecer, los liguistas no perdonan aquel festejo, en el que el cubano se paseó de lado a lado frente a la gradería Sur, mostrando su camiseta, tras anotar un tanto clave para el Cartaginés, en la final del Clausura 2022.

Fanáticos y dirigentes erizos de aquel momento catalogaron la acción como una falta de respeto y un desafío, algo que no comparte el cubano. A su modo de entender, el fútbol no da para tanto.

“Seguro que lo que se da sí es por esa final del 2022. Ojalá que eso pase (quede superado) en el futuro, pero había mucha euforia en el momento, era una final y la adrenalina está al tope, pero nunca traté de ofender a los aficionados”, explicó el “9″, luego del triunfo blanquiazul, 1 a 0 este domingo.

Además, considera que hay una especie de doble moral: “Siempre me he comportado a la altura y no es de ahora, porque nunca protesté por lo que me gritaban cuando pasé por un proceso penal. Fui a cada estadio, me comporté como un profesional, hice caso omiso a todo y me dediqué a jugar”.

El isleño llegó a la Liga a inicios del 2021 y aunque en ese año el equipo no se coronó campeón, a nivel individual sus números fueron sobresalientes: marcó 20 goles en la temporada, dio 13 asistencias y disputó 46 partidos (38 de titular).

Aún se desconocen las verdaderas razones que derivaron en que el León regresara al artillero a préstamo al conjunto brumoso, tan solo un año después de que lo compró. Hernández fue el goleador en el certamen en el que los blanquiazules conquistaron el título y mantuvo un ritmo demoledor en las redes, al punto de ser el máximo anotador extranjero en Costa Rica.

“No sé qué será la cosa. Soy un profesional en todas partes y lo fui en la Liga. Lo di todo, pese a que no se nos dio el título nacional. Por esto mismo siempre he tenido una buena relación con los compañeros y los directivos, porque saben que fui un gran profesional con el club”.

Resentimiento ciega a afición de Alajuelense

Marcel Hernández tiene una razón que explica por qué los manudos no le dan valor y es que considera que el fanatismo ciega a los rojinegros y no les deja aceptar que es un buen futbolista.

La final del Clausura 2022, entre Alajuelense y Cartaginés, estuvo cargada de polémicas; una de ellas fue el festejo de Marcel Hernández en el Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados)

“Igual, tengo una gran satisfacción, porque soy el extranjero con más tripletes, con más dobletes, con mejor gol average y con más goles en menos tiempo. Estoy orgulloso de lo que he hecho con las dos instituciones”.

Hernández comentó que esta situación tan incómoda le pasa más que todo con los manudos y es que aseguró que en Saprissa la historia es muy distinta. Pese a que nunca se puso esa camiseta y le ha marcado a ese club en más de 10 oportunidades, valoró que los morados sí lo respetan.

“En Saprissa he tenido buenos pasajes, hice muchos goles y de una u otra forma esa afición siempre ha aplaudido el buen esfuerzo de un buen jugador, que vino a este país a darlo todo. Hay que reconocer al buen futbolista, más allá del color de la camiseta. Sé lo bueno que he hecho en el país, como también sé lo bueno que me ha dado Costa Rica”.