Técnico del Cartaginés termina sorprendido por actitud de afición de Alajuelense

El mexicano Mario García apenas se acomoda en el fútbol de Costa Rica, pero su Cartaginés gusta con su propuesta y ya dio un buen golpe, al imponerse 1 a 0 ante Alajuelense en el propio Morera Soto.

El mexicano Mario García tiene al Cartaginés en el segundo lugar de la tabla del Torneo de Clausura 2024, con dos puntos menos que el líder, Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

El timonel destacó el nivel de sus jugadores y el compromiso para aplicarse a su idea. Incluso, no entendió por qué la afición de la Liga pidió la cabeza de Andrés Carevic, ya que a su parecer no fue que los erizos jugaran mal, sino que los brumosos fueron superiores.

¿Qué descifró del trabajo de Andrés Carevic para ganarle a este Alajuelense?

- Hago el mismo trabajo que para cualquier partido, analizo los últimos juegos del adversario, realizo un planteamiento y busco neutralizarlo y potenciar nuestras fortalezas. Se debe hacer en cada partido y por eso el entrenamiento es fundamental.

”Esta Liga juega muy bien y si se les deja el balón, te meten atrás, como pasó al final. Nos falta trabajo, para contrarrestar la calidad de algunos equipos”.

Andrés Carevic comentó que usted lo dirigió en el Atlante y tomando en cuenta que lo conoce, ¿qué piensa de los abucheos y la presión de la afición de Alajuelense pidiendo la salida de Carevic?

- No estoy de acuerdo con lo que pasó (afición volcada contra Carevic). Cartaginés hizo un gran partido, es un equipo que juega bien y no es fácil soportarlo con esta idea que se tiene. Alajuelense también lo hizo de buena manera, lo estudié mucho y juega bien y tiene grandes jugadores, así que no encuentro razones para los abucheos y los gritos de la gente.

”Me voy a ir acostumbrando, porque si en Alajuelense pasa esto, pues me pueden dar con todo a mí. Igual, mi objetivo es dejar algo bueno en este fútbol. No me gustó lo que pasó, no lo entendí, pero si me pasa esto (lo de Carevic) voy a tratar de que el equipo se mate y se entregue”.

Los jugadores hablan de la credibilidad sobre su trabajo y el sacrificio físico que deben hacer con usted. ¿Qué papel tiene esta parte física en su trabajo?

- Aún no llegamos a lo que queremos, pero es por tiempo, así que a los jugadores les va a ir peor (risas). Han tenido una gran disposición y mi idea es hacerlos mejores.

”El fútbol hoy es muy físico, los equipos top del mundo le dan preponderancia a este elemento y solo se puede hacer con entrenamientos. Nos falta tiempo, pero los jugadores tienen una gran disposición al trabajo y se esfuerzan. La idea de correr mucho es que ellos potencien su calidad, condiciones técnicas y capacidad, porque no es correr sin sentido, sino que es para tener ventajas posicionales y tácticas”.

¿Para qué está este Cartaginés?

- No podemos condicionarnos. Jugamos contra Grecia y también fue durísimo, así que un equipo campeón y ganador debe pensar igual siempre. Hay que tratar de agradar y jugar buen fútbol en todo momento, porque quiero dejar algo acá.

¿Qué le ha parecido el nivel competitivo en Costa Rica?

- Está muy parejo todo y hasta el nivel de la prensa es muy bueno, porque los periodistas hasta se meten en lo táctico y así la gente entiende el juego. Me parece muy competitivo todo y sufro, porque quiero presentar algo digno y no fallarle a los muchachos.

¿Qué piensa sobre la convocatoria de solo dos jugadores para la Selección?

- No sé cómo funciona acá (reglamentos), pero no quiero multas por decir algo. Soy respetuoso, acabo de llegar y ya se tendrá tiempo para que vean a más jugadores.

¿Qué ha cambiado, con respecto a lo que se encontró?

- Revisé muchos partidos y la intención era la misma. Le digo a los jugadores que ellos ya intentaban hacer esto, simplemente los estoy ayudando a que lo hagan mejor.