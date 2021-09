Marcel Hernández no jugó en Pérez Zeledón como castigo por incurrir en falta a las reglas de Alajuelense

Marcel Hernández no jugó en Pérez Zeledón como medida disciplinaria. Este viernes volvería a tener participación. (Rafael Pacheco Granados)

Marcel Hernández le generó un dolor de cabeza a Alajuelense, una situación que se resolvió a lo interno y que culminó con un castigo para el jugador.

Ocurrió cuando el equipo estaba en la concentración en Pérez Zeledón y es la verdadera razón por la que el atacante no vio acción en el pulso contra los generaleños, en el que la Liga perdió por la mínima, con un gol en el minuto 89.

En la rueda de prensa posterior a ese encuentro, el técnico rojinegro Luis Marín justificó la ausencia del atacante con un argumento distinto.

“Lo de Marcel, él estuvo enfermo toda la noche y no estaba disponible para jugar por recomendación médica. Yo no voy a ser tan estúpido de no ponerlo a jugar porque me dio la gana, fue algo que sucedió desde anoche y nos afectó”, afirmó Marín.

Quizás su intención era evitar que trascendiera públicamente que se presentó una situación que violentaba las reglas del equipo.

Sin embargo, las especulaciones comenzaron a partir del momento en el que el cubano no estaba en la formación de arranque y que tampoco entró de cambio.

Resultaba extraño que si estaba enfermo, se encontrara en el banquillo de suplentes, máxime con el protocolo que se aplica al fútbol en tiempos de pandemia.

Este viernes el presidente rojinegro Fernando Ocampo tenía una entrevista programada con el programa 120 Minutos de Radio Monumental.

La primera pregunta que recibió por parte de Harrick McLean fue directamente sobre el caso de Marcel Hernández.

“Hay un rumor de que ustedes castigaron a Marcel con una multa, que hizo una falta, no jugó y no entró de cambio porque dijeron que estaba enfermo. ¿Como presidente de la Liga le puede aclarar a los manudos qué está pasando, realmente estaba enfermo o cometió una falta, por la cual recibiría una sanción?”, le preguntó el comunicador.

El jerarca respondió que dentro de toda la institución y dentro del camerino hay elementos que manejan tanto la gerencia deportiva como el cuerpo técnico y que son elementos que se manejan a lo interno.

“Yo creo que hay códigos y los mismos deben respetarse y desde esa perspectiva pues la Junta Directiva siempre viene respaldando todo este tipo de elementos y decisiones a la hora de que se toman a nivel interno”, apuntó Ocampo.

Añadió que no cree que sean temas que convengan entrar en discusión.

“Me parece que son elementos de camerino que deben quedar ahí y nosotros desde la Junta Directiva pues respetamos y acuerpamos ese tipo de decisiones”.

LEA: Momento crítico de Alajuelense por ausencias empieza curva descendente

Con esas palabras, el presidente manudo admitía que algo sucedió con Hernández y que la dirigencia respaldó la decisión del cuerpo técnico y de la gerencia deportiva.

“Son temas que se resuelven a lo interno, que me parece que se dan en todo equipo y no creo que sea el tema de hacer grandes aspavientos de ese tema. No creo que sea algo que deba desviarnos de lo que es la discusión del rendimiento deportivo y los objetivos que tenemos como institución tanto a nivel masculino como femenino, que es en lo que estamos todos enfocados”.

El técnico rojinegro Luis Marín y su asistente Harold Wallace acudieron este viernes a la presentación del libro de Jorge Luis Pinto ‘Táctica y Estrategia de los Mundiales’, en Nova Cinemas, en Avenida Escazú.

Marín se marchó muy rápido, porque tenía una reunión importante; pero Wallace atendió a los medios de comunicación.

Evidentemente, el caso de Marcel Hernández se convirtió en un tema de consulta recurrente.

“A eso no me voy a referir, si el presidente ya lo dijo, pregúntenle a él, que él sea el que lo vaya a decir. Nosotros ya hablamos con el grupo, ya hablamos con Marcel. Nadie está por encima de la institución, así se le hizo ver y listo, no pasa nada. Seguimos trabajando, seguimos confiando en él, se equivocó y tuvo su consecuencia. Ahí quedó eso para nosotros, seguimos trabajando”, indicó Wallace.

Cuando se le consultó a Wallace si las visitas están permitidas en una concentración, contestó: “Yo no sé en qué país del mundo tienen permiso las visitas, eso es totalmente erróneo. No sé, desconozco si un equipo o selección o lo que sea tiene permitido visitas”.

Insistió en que no quería profundizar sobre la situación ocurrida.

Lo resumió en que el cuerpo técnico tomó una decisión en ese momento que fue respaldada.

“Yo creo que hicimos lo correcto. No quiero entrar en profundidad en el tema, ni mucho menos. Ya nosotros hablamos con el grupo, ya hablamos con Marcel también y hay que seguir trabajando. Tenemos partido, estamos enfocados en eso y queremos ganar y queremos hacer una segunda vuelta mejor y hoy empieza, así es que ese tema ya para nosotros quedó atrás”, recalcó.

Alajuelense recibirá este viernes a San Carlos, a partir de las 8 p. m., en el Morera Soto.