Luis Marín: ‘No voy a ser tan estúpido de no ponerlo (a Marcel Hernández)’

Luis Marín asegura que no se arrepiente de colocar un equipo joven en el terreno de juego. (Prensa Alajuelense)

¿Termina conforme con lo mostrado por su equipo?

Con el desenvolvimiento del equipo sí, creo que hicimos cosas muy buenas. Con el resultado no, no merecíamos perder, pero así es el fútbol. De los muchachos rescató cosas que hicieron muy buenas, muchachos muy jóvenes.

¿Por qué no metió a Marcel Hernández?

Lo de Marcel, él estuvo enfermo toda la noche y no estaba disponible para jugar por recomendación médica. Yo no voy a ser tan estúpido de no ponerlo a jugar porque me dio la gana, fue algo que sucedió desde anoche y nos afectó.

¿Siente que tomó la decisión correcto al colocar un equipo tan joven?

Creo que fue una buena decisión, nos faltó algo de peso en ataque, pero tenemos a Barlon lesionado, Venegas lesionado, Marcel lesionado... Tenemos jóvenes que son grandes jugadores pero están en el proceso de maduración. Dentro de lo disponible lo más claro era lo de Andrés Gómez y lo incluimos.

¿Lo de Marcel fue una decisión en conjunto con él?

Él no estaba para competir, cuando usted pasa mala noche y no se recupera y pasa todo el día con malestar estomacal pues se decidió que no. Desgraciadamente le pasó esto y tomamos esta decisión.

¿Podrá contar con algunos de los lesionados en el próximo juego?

Cuando hablo de lesionados son muchachos que ya casi están recuperados, pero todavía no estaban. Pueda ser que el viernes los tengamos, para hoy era prematuro. Entonces son situaciones que pasaron, algunos se lesionaron en la Selección como Alonso, Barlon... Pero esperamos que a futuro podamos tenerlos a todos.

¿Siente que dejó ir el primer lugar?

Nos duele no poder tomar el primer lugar, solo queda confiar en el trabajo. Seguimos buscando el primer lugar y vamos a trabajar esta meta partido a partido.

¿Cuánto complica el mes que viene con partidos tan seguidos y duelos de Selección Nacional?

Los técnicos nos complica mucho, está claro que esto de jugar cada tres días complica porque no se puede trabajar como uno quisiera, no hay tiempo para trabajar bien. No hay tiempo para recuperarse bien, entonces debemos apelar a recuperar a los muchachos y corregir en videos, momentos cortos.