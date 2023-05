La Gran Final: El éxito del rezagado al que se aferra Alajuelense y amenaza a Saprissa

El que alcanza, gana y levanta la copa; es lo que se suele decir. Si lo aplicamos al fútbol tico, Saprissa tiene una razón más para preocuparse y Alajuelense una adicional para creer, de cara a un nuevo enfrentamiento que se iniciará este jueves, a las 8 p. m. No se trata de percepción, son datos.

Si hablamos de la historia de la gran final, es tendencia que quien se deja la segunda fase sobre el líder de la primera termina con el cetro en sus manos. Pasó en cuatro de las cinco ocasiones que se necesitó de esta instancia e incluso, en los últimos dos torneos ocurrió así: la S amargó al Herediano en cuatro partidos y Cartaginés a la Liga.

Mariano Torres y Alex López son clave en Saprissa y Alajuelense. Ambos deberán levantar la mano en la gran final del Torneo de Clausura 2023, si es que quieren festejar. (Rafael Pacheco Granados)

Entremos un poco más en detalles. Desde el Apertura 2018 se instauró la Gran final como premio para el primero de la etapa regular y solo en el Clausura 2021 se prescindió de este formato. Es decir, estamos ante el noveno certamen con Gran final (tras semifinales y final de segunda fase) y el balance en los ocho previos es el siguiente:

En tres ocasiones ganó el título el líder de la fase regular, sin necesidad de gran final: Alajuelense (Apertura 2020), Saprissa (Clausura 2020) y de nuevo los morados (Clausura 2019).

En cinco oportunidades se ocupó de gran final: Apertura 2022, Clausura 2022, Apertura 2021, Apertura 2019 y Apertura 2018.

En cuatro de estas cinco definiciones en gran final se impuso el que forzó dos choques adicionales: Saprissa (Apertura 2022), Cartaginés (Clausura 2022), Herediano (Apertura 2019) y otra vez el Team (Apertura 2018).

¿A qué se debe este dato demoledor? Copiado!

No hay una explicación exacta para algo así en el fútbol, pero sí es una realidad que el aspecto mental pesa y mucho. Quien remonta se llena de confianza, cree que puede dar el zarpazo y merma la confianza del adversario que llegó como favorito.

En el Monstruo saben bien esto y por eso, tratan de fortalecerse desde lo psicológico, para no perder esa solidez que construyeron a lo largo de 22 fechas, en las que acumularon 50 puntos y apenas perdieron dos partidos.

“Ahí están los números, fuimos el equipo que terminó primero en la tabla y por eso tenemos esta ventaja de la gran final. Para una final no se ocupa motivación, estamos a punto de ser bicampeones y hace mucho no se logra esto. A un jugador le mueve mucho lo emocional y culminar con el título es el objetivo, porque si no lo logramos, no vale de nada haber terminado primeros en la tabla”, señaló Ulises Segura.

Hay que aclarar que en el Clausura 2018, Apertura 2017, Verano 2017 e Invierno 2016 había gran final, pero con otro formato, ya que luego de las 22 fechas se disputaba una cuadrangular y no semis y final, como ahora. Igualmente, en tres de esos cuatro campeonatos el líder de la fase regular perdió el título.

Alajuelense alejó fantasmas Copiado!

Basados en los datos previos, pareciera que no es un gran premio asegurarse una gran final y es que solo tres equipos levantaron el cetro al conquistar la primera y segunda fase. Alajuelense se aferró a esto para alejar sus fantasmas y desestabilizar al favorito Saprissa.

La Liga venía de varios tropiezos a la hora grande y de recibir críticas por su irregularidad. Todo quedó atrás en la última semana y ahora transmiten confianza. Para los rojinegros ya no hay favoritos, todo está igualado.

“Hay que hacer todo de nuevo y no será fácil. Enfrentamos a un gran rival, estamos los dos mejores equipos del torneo en la gran final y debemos de hacerlo muy bien ahora para ganar. Nuestro entrenador sabe lo que debemos hacer y nos toca aplicarlo muy bien. De nuestra parte, seguimos en pie de lucha”, recalcó Celso Borges.

En esta instancia ya no hay gol de visitante y la única ventaja de la S es que cerrará en casa el próximo domingo. Veremos si se repite que quien alcanza se lleva el cetro o si cambia la historia.