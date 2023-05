Mauricio ‘Chunche’ Montero alaba a Alajuelense pero advierte la catástrofe que sería perder ante Saprissa

Mauricio Chunche Montero es un símbolo de Alajuelense, por lo que siempre tendrá voz autorizada para hablar del cuadro manudo.

Ahora, el exjugador rojinegro analizó el momento erizo y considera que hay un positivismo importante en el ambiente; no obstante, también advierte que si la Liga no consigue el cetro, el golpe para los rojinegros será durísimo al punto de que cree que la afición no perdonaría un fracaso más.

Montero va más allá y asegura que desde que vio los cuatro clasificados, siempre consideró a la Liga como la obligada a ganar la copa, ya que los manudos son los que menos han ganado en los últimos tiempos.

El Chunche añade que la gran fortaleza de Alajuelense en esta fase final ha sido la madurez para manejar las emociones y las individualidades. Mauricio destaca el trabajo de dos jugadores: los extremos Carlos Mora y Josimar Alcocer, a quienes considera como un verdadero dolor de cabeza para la defensiva de Saprissa.

-Después de golpear en la final de segunda ronda. ¿Es la Liga favorita a llevarse el cetro?

- No, yo creo que en las instancias de la gran final la cosa está 50 y 50, porque se juega en casa un partido y luego el otro de visita. Además los dos ganaron un partido, aunque la Liga metió más goles. Sí lo veo muy parejo, no creo que Saprissa cometa los mismos errores. No siento que se dé mucho riesgo, ni mucho gol; será muy amarrada la cosa.

-¿Pero Alajuelense sí llega más fuerte en la parte mental?

- Hubo situaciones que tal vez en otras instancias de este tipo no ocurrieron, como que la Liga ganara 3 a 0 con comodidad. Si la Liga hubiera empatado o ganado de visita, sí iría muy fuerte, pero ahora Saprissa se agarra de que pudieron ganar en su casa.

- ¿Qué fue lo mejor de Alajuelense en esta serie?

- Creo que cambiaron mucho las situaciones que se presentaban en los partidos, hubo manejo de emociones a favor y en contra, tuvieron tranquilidad para manejar el partido. Siento que se le ve más madurez a la Liga y las emociones no les perjudican tanto.

Tiene un equipo más maduro en manejo de situaciones adversas y a favor.

-En la Liga hay individualidades como Josimar Alcocer y Carlos Mora...

En el 3 a 0, Alcocer y Mora fueron intratables, tiraron muchos centros, en el uno contra uno fueron los hombres idóneos para ese juego y eso en estas series puede terminar pesando.

-¿Esas individualidades están mejor que las de Saprissa?

- Jugar colectivamente es lo mejor, pero cuando lo colectivo no sale debe salir lo individual y lo refuerza lo colectivo. Lo individual siempre sobresale porque eso desencadena a los adversarios, quita los candados.

-El manudo cree que tiene con qué ganarle otra serie a Saprissa.

- En Alajuela ahora se siente una vibra diferente, la gente dice que se metieron ganas, que ahora sí metieron los que ponen las gallinas. Eso da una credibilidad diferente. Incluso yo tenía tiempos de no ver un defensa central reventando la pelota, que sacaban el peligro, se veía feo pero es efectivo; al final lo que importa es sacar el resultado.

-¿Si la Liga no gana el golpe será muy duro?

Es fatal, es un fracaso muy grande, para la afición sería durísimo. Es más, yo creo que no lo perdonaría si le pasa otra vez. Cuando entraron los cuatro a la muerte súbita, la Liga era el más obligado a ganar porque es el que menos ha ganado en los últimos tiempos. La Liga tiene un torneo en siete años, es el más presionado para ser campeón, eso sin duda.