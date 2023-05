Andrés Carevic defiende a Martín Arriola y lanza un pedido a la afición rojinegra

- ¿Qué tan difícil es organizar un juego con tantas cosas extrafutbolísticas? ¿Cuánto debe concentrarse en el fútbol para no distraerse?

- Hay muchísimas cosas que no están en mi control, ni en nuestro control. Es algo que no podemos controlar y nos estamos enfocando en lo que sí podemos controlar, que es el descanso, la alimentación, trabajar fuerte, preparar bien el partido. Enfocamos 100% en lo nuestro. Sabemos que hay un montón de distractores fuera, pero eso no está en nuestro control. Enfocados al 100% en nuestro trabajo.

- ¿Le dio restricciones al plantel, como no usar redes sociales?

- No. Nosotros siempre hablamos de que el jugador se concentre, se enfoque en lo que puede controlar, en trabajar duro y somos exigentes en el día a día para estar bien preparados para jugar el partido.

- ¿Cómo hace para manejar la parte anímica para ir en busca del título?

- No es pensar más allá, estar en los detalles, enfocado, concentrado. Lo más importante es el partido del jueves para nosotros. El primer partido puede marcar la pauta para lo que viene. Sabemos que son 180 minutos, pero estamos 100% enfocados en el partido del jueves.

- ¿Cómo asume todo lo que se ha dicho alrededor de Martín Arriola?

- Claro que confiamos en nuestra gente, somos gente honesta y muy trabajadora. Mi opinión es que todo el mundo sabe lo que pasó, ustedes vieron todo lo que ha pasado.

“Le voy a pedir a nuestra gente el gran favor de que vaya a nuestro estadio a apoyarnos, a alentarnos, independientemente de lo que suceda en el partido, seguir alentando, seguir motivando al equipo.

“De mucho favor que no arrojen nada al campo de juego para que sea un evento deportivo y que seamos un ejemplo como afición y como institución. Eso le voy a pedir a nuestra gente, porque para nosotros, y es mi opinión, la integridad de las personas está por encima de cualquier partido, de cualquier campeonato. Desde ya, ‘no’ a la violencia”.

- ¿Es saludable que en menos de 48 horas tengamos una final y que el picante del clásico esté fuera de la cancha?

- La opinión es la misma y me gustaría que hablemos de fútbol.

- Cuando usted ganó la 30, en esa época la covid-19 estaba en su etapa más fuerte. El aficionado liguista tiene 10 años de no festejar un título como se lo merece por esas restricciones que habían en 2020. ¿Han hablado de esto, que sería histórico, una fiesta total?

- No, la verdad que no tocamos ese tema. Al final de cuentas, se ganó la 30 e independientemente de la covid-19 la gente estaba contenta, aunque no pudiera ir al estadio. Creo que nosotros hacemos un gran esfuerzo para darle satisfacciones a nuestra gente. Es trabajar duro, enfocarnos en lo que tenemos que hacer y en el primer partido, que es el más importante.

- Usted ya ha jugado finales y la parte mental es algo que siempre se le ha señalado a este equipo. ¿Qué ve diferente de este equipo comparado con otros que ya dirigió?

- Ya hemos salido campeones, no es algo que no lo hemos hecho, que no lo hemos logrado. Entonces, tuvimos un campeonato local, un campeonato internacional y nuevamente creo que mentalmente hay que estar preparados.

“Lo hablo integral, no solo en lo mental, físicamente, tácticamente, estratégicamente y creo que nosotros hablamos de todos los aspectos, para preparar todo y estar en los pequeños detalles, porque en esta recta final hacen la diferencia”.

- ¿Qué puede cambiar en este nuevo clásico?

- Nosotros tenemos bien claro lo que queremos, lo que pretendemos y entonces nos enfrentamos cuatro veces y ahora vamos por la quinta y la sexta. No puedo hablar estratégicamente.

“Puedo decir lo general, lo que todo el mundo sabe y seguramente los pequeños detalles, tanto para ellos como para nosotros, harán la diferencia en los juegos”.

- ¿Cómo es el trato suyo con los líderes del camerino, qué se les dice y qué quiere que ellos transmitan?

- Esa es una conexión que tenemos desde un inicio. Marcamos que tenemos seis capitanes y nosotros transmitimos a ellos, ellos transmiten al vestidor y son los encargados de mantener la parte del vestidor. Son ellos. Yo no soy invasivo en esa parte, siempre respeto mucho el vestidor.

“Tenemos la comunicación tanto con los de jerarquía como con los más chicos. Soy una persona abierta, que busca la comunicación. Siempre me gusta exigir, comunicando y con mucho respeto. Es el manejo que nosotros tenemos, no solo mío, sino del cuerpo técnico con capitanes y los capitanes con los demás jugadores dentro del vestidor”.

- ¿Cómo califica a esta nueva generación de jóvenes a los que usted les ha dado regularidad?

- Es el proyecto de la institución, trabajar muy fuerte en fuerzas básicas, tratar de que tengan oportunidad los chicos, que se ganen el lugar a base de trabajo. Nosotros tenemos un 70% de jugadores de 24 años hacia abajo y siempre digo que lo más importante es la gente de jerarquía que lleva adelante el equipo.

“Esa gente de jerarquía, positivamente acompaña el proceso de intermedios y jóvenes. Es lo que siempre buscamos, desde que asumí los retos con esta institución”.

- ¿Los que están jugando es porque se lo ganan?

- Totalmente. Yo no miro edades, sino miro rendimientos, la exigencia del día a día, trabajo duro, y si les ha tocado jugar es porque se han ganado el lugar. No regalo minutos a nadie.

- Para muchos la historia cuenta y para otros hay que dejarla de lado. Para la Liga hay más presión en vista de que Saprissa ha ganado las últimas cinco finales ante los manudos. La última victoria final que ganó la Liga por campeonato nacional fue en 1997. ¿Genera ese dato presión extra?

- Yo miro de acá hacia adelante, no miro el pasado. No vuelvo atrás nunca, siempre hacia adelante.

- ¿Qué opina de lo que dijo Vladimir Quesada, parafraseando de que la Liga busca jugar en superioridad numérica porque en once contra once Saprissa ha sido superior?

- Opiniones, son respetables.

- ¿Qué tan complicado ha sido conseguir un equipo equilibrado?

- Este equipo ha crecido mucho, vino de menos a más y eso es importante. Hemos ajustado algunos detalles y como siempre lo digo, siempre es importante tener un equilibrio. Yo creo que al final de cuentas, el equipo ha conseguido un equilibrio y eso es importante, sobre todo en esta etapa final.

- ¿Cómo se imagina el juego, incluido el ambiente?

- Duro como todos, exigente, muy competitivo. Y como siempre digo, nadie dijo que va a ser fácil. Trabajar duro, trabajar bien el partido estratégicamente, físicamente, técnicamente, mentalmente, para poder ganarlo.

- ¿Qué le parece que ya no cuente el gol de visita? ¿Cambia eso en algo la estrategia?

- Creo que eso es algo que es para los dos de la misma manera y es lo justo. Al final de cuentas, no por ganar un gol de visitante vas a ganar un campeonato. Creo que en esta parte final es justicia esa parte.

- ¿De lo que vaya a hacer Saprissa, qué tan distinto lo espera en relación con el jueves anterior?

- Es muy difícil predecir. Ellos tendrán su estrategia y pensamos que a lo mejor se quieren defender un poco mejor. La otra vez se quedaron con diez. Es algo que es difícil de predecir y me enfoco en mi equipo, ver los detalles de lo que ha pasado y ahí sacar conclusiones para nosotros estar preparados.

- ¿Si se defienden mejor, le sirve para su estrategia?

- Como te digo, eso no lo puedo predecir. Nosotros, a nuestro juego, a nuestra esencia y a preparar bien para poder ganar.

- Se elimina el gol de visita y surge la posibilidad de los famosos penales como una de las instancias para resolver el campeonato. La Liga fue campeón tres veces así. ¿A partir de este momento se le dan más minutos a los penales?

- Sí, sí. Todo es entrenable. No es porque venimos en esta etapa final que vamos a preparar los penales. Siempre en muchas ocasiones, al final del entrenamiento, muchas veces se tiran penales. Lo venimos haciendo desde el inicio del torneo. En el torneo regular no tuvimos la fortuna de acertar con los penales y tenemos fe y confianza que en esta parte final concretemos todo lo que tengamos.

