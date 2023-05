Vladimir Quesada: ‘No nos obliguen a llenar el Estadio Nacional; ahí podemos meter hasta 50.000’

-¿Cambiará su planteamiento táctico?

- Todo es posible, si bien hemos valorado las opciones, el modelo de juego no va a cambiar porque Saprissa siempre juega a lo mismo; pero sí se pueden dar cambios en los sistemas. Todo es posible con los jugadores, también. Nosotros tenemos 26 jugadores profesionales, unos más, otros menos, pero la confianza no merma y todos pueden ser tomados en cuenta.

-Se dice que el equipo que gana la segunda fase tiene más probabilidades de ser campeón.

- Es historia, pero la historia está para romperla y Saprissa es experto en eso. Saprissa es un equipo diferente y siempre ha roto grandes paradigmas. Estos jugadores quieren una nueva historia.

-¿Es difícil planear una serie ante un rival que acaba de enfrentar?

- Hemos jugado dos partidos, nos conocemos bastante y siempre hay algo que pueda pasar nuevo. El aspecto mental será sumamente importante en estos dos juegos y este equipo el domingo quedó muy fuerte porque nosotros ganamos bien, jugamos bien y once contra once demostramos lo que podíamos hacer.

-¿Por qué Orlando Sinclair ha tenido tan buen torneo?

- A Orlando, como a muchos, lo conozco de niño. En algún momento en equipos de divisiones menores hemos trabajado con él. Siento que es la madurez, la experiencia, los años, el trabajo acumulado. Él está mostrando madurez en el terreno de juego y creo que irá en crecimiento.

-¿Cómo evitar que la Liga le haga tres anotaciones en la ida?

- En algún momento atacaremos y en otro defenderemos, pero el Saprissa se defiende con la pelota y eso es lo que hacemos, entendemos la localía y comprendemos lo que sucedió el jueves pasado, pero cuando eramos 11 contra 11 era un partido normal, controlado, pero el juego cambió a partir de la expulsión y ahora trataremos de que no nos expulsen a nadie, porque jugar en desventaja pesa para cualquiera de los rivales.

-¿Cómo suplir a David Guzmán?

Guzmán, como los otros 25 jugadores profesionales son importantes, pero usted vio que fue bien sustituido. Esperamos que el jugador que salga pueda hacer el mejor trabajo individual para el beneficio colectivo.

-En los 90′s usted pasó por una final así. ¿Compara aquel momento con el actual?

Vivimos las dos facetas, donde un equipo alcanzaba al otro y viceversa. Fue linda esa oportunidad y la vivimos como jugador y ahora a otro nivel. Lo que hará la diferencia es la creatividad. Nosotros vamos a pedir siempre orden táctico, eso se debe respetar, pero dentro de ese orden táctico nace la creatividad.

-¿Siente que su futuro depende de esta serie?

- Para mí es importante ganar como saprissista. Yo quiero ser bicampeón, pero eso no es por estar acá; si estuviera en la U-13 también lo querría. No sé que sucederá en el futuro, eso se verá después del domingo, lo que sí quiero en este momento es que las personas me valoren como ser humano, pero quiero como cualquier saprissista que nuestro equipo quede campeón.

-¿Por qué Orlando Sinclair y Warren Madrigal no le han podido anotar a la Liga?

- Vamos a ver, como decía un compañero suyo en esta serie será lindo romper la historia. Ojalá Warren Madrigal y Sinclair la puedan romper.

-¿Cómo valoraría jugar en otro estadio que no sea el Saprissa?

- Que no nos obliguen a llenar el Estadio Nacional, nosotros podemos meter hasta 50.000. El saprissismo no son solo los que llegaron al Ricardo Saprissa; entonces, en el Nacional también seríamos casa.

-¿Cómo combatir la ‘maña’ que mostró Alajuelense?

- No voy a decir que nuestros jugadores son unos santos, porque no, en el calor del juego suceden muchas cosas y pueden tomar iniciativas y responder, pero desde mi punto de vista y persona nosotros no le decimos a nuestros jugadores que practiquen el ‘antifairplay’ en el campo, nosotros no usamos mañas. Nosotros intentamos ganar utilizando la mejor forma deportiva.

-¿Siente que el clásico se está llenando de frases picantes?

- Yo no sé cuales frases picantes, tal vez ustedes las hacen picantes. Yo eso lo entiendo porque es su trabajo, pero ustedes dan alguna frase y la subrayan para darle ese significado de picante. Yo sigo viendo los juegos de la misma manera y respeto al rival en todo sentido. Espero que de esa manera transcurran los partidos y que gane el mejor o el que haga más goles; ojalá, seamos nosotros.