Jeaustin Campos está contento porque uno de sus delanteros se puso el overol

Hace cinco meses, Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, se refirió a uno de sus delanteros, que siempre salía de cambio.

El timonel le pedía más sacrificio, que diera un poco más a la hora de no tener la pelota.

“No creo que él no quiera, sino que no está diseñado para esos ejercicios; tal vez siento que no está acostumbrado, por lo que estamos trabajando fuerte con él”, dijo Jeaustin en ese momento de Javon East.

Hoy el panorama y las palabras de Campos son otras y más bien resaltó la buena labor del jamaiquino, de quien espera pronto se encuentre con el gol.

“Yo con Javon estoy satisfecho porque si ven algunas conferencias de prensa para atrás, saben qué parte de las cosas que hablábamos es que él debía ponerse el overol y lo está haciendo, se pone el overol”, aseguró Campos.

Javon East solo un gol ha marcado. Lo hizo en la fecha tres ante Puntarenas, pero Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, reconoció en él un cambio de actitud. (Jose Cordero)

En conferencia de prensa que ofreció previo al encuentro de este miércoles ante Herediano, a Jeaustin le consultaron si Ariel Rodríguez, quien ingresó de cambio frente a Pérez Zeledón y dio una asistencia y marcó un gol, será titular por encima del caribeño, quien no ha anotado en los últimos juegos.

“Javon trabajó un partido increíble, sí que no tuvo la suerte de anotar, pero laboró bastante bien y nosotros como cuerpo técnico estamos contentos con el cambio de actitud que ha tenido y poco a poco y ojalá para el bien de todos pueda anotar”, expresó Campos.

El timonel de Saprissa resaltó el desempeño de East el sábado anterior ante los generaleños. Para Jeaustin, Javon trabajó fuerte, corrió y consideró que parte de lo que hicieron los que entraron como variantes, fue producto del muy buen trabajo de desgaste que hicieron los titulares.

“Lo importante es que independientemente del rol, todos trabajen como lo han estado haciendo. Ariel entró y ha trabajado bien en su rol después de la expulsión (ante la Liga) como sustituto y Javon lo ha hecho bastante bien en todas las situaciones de juego que queremos con balón y sin él y es el rol que le está tocando y lo hace bien”.

Jeaustin está tranquilo con lo que posee en ofensiva, donde Javon East ha mostrado mucha entrega, ha tenido opciones de gol y quienes ingresan de cambio también le han respondido.