Javier Delgado, símbolo de Alajuelense: ‘Cartaginés tuvo más hambre de grandeza’

Javier Delgado es un símbolo de Alajuelense. Él ha pasado por la dirección técnica del plantel, también fue jugador y capitán; por otra parte ocupó cargos como el de gerente deportivo.

Ante esto, Delgado tiene toda la autoridad para analizar el momento que viven los rojinegros luego de que nuevamente se quedan a las puertas de celebrar un título. Alajuelense perdió el torneo nacional con Cartaginés y el Sheriff fue honesto para señalar desde su punto de vista cuáles han sido los puntos que pueden llevar a la Liga a esta escasez de títulos.

¿Cómo símbolo de Alajuelense qué piensa de la pérdida del cetro con Cartaginés?

Yo creo que fue un golpe muy duro, porque Alajuelense hace un gran torneo de clasificación, saca buena ventaja en puntos, juega bien, pero este mes que estuvo parado el campeonato más la convocatoria de seleccionados; pues no puedo decir que no se manejó bien, pero da pie a que sí le afectó a Alajuelense.

Siento que en esa parte es diferente a Cartaginés que sí le ayudó mucho ese parón porque después de aquel partido en Jicaral, ellos tuvieron el tiempo para corregir y se notó un equipo fuerte.

Entonces al liguismo le tiene que doler porque es una historia repetida que se hace todo para ser campeón, pero al final de cuentas llega a un desenlace donde en una final muchas cosas pasan, pero Cartaginés lo ganó con propiedad.

¿Es de las mayores decepciones que le ha tocado enfrentar a la Liga?

No sé, no tengo punto de comparación con las anteriores, pero yo sentía por lo que veía que el aficionado estaba muy seguro, se iba a enfrentar a un Cartaginés que siempre algo le pasaba, eso daba seguridad o confianza, pero ya cuando se dio lo de la primera serie todo se volcó al revés y al final no supieron canalizar la presión, porque si revisamos la planilla es respetable, pero Cartago fue más equipo, fue más solidario, tuvo más hambre de grandeza.

¿Para usted la gestión deportiva de la institución ha sido buena?

Uno no puede cuestionar el crecimiento que ha tenido el equipo en muchos sentidos, lo del CAR, la solvencia económica, estoy seguro que es una gestión para poner a Alajuelense en lo más alto, pero al final todo eso se traduce en algo tangible que es un título y ahí es donde al final ha faltado la cereza en el pastel, eso es lo que resiente el aficionado, porque el aficionado puede estar orgulloso por todo, pero lo que quiere son cetros.

¿Cómo se puede explicar que un equipo con todas las ventajas que da la Liga hoy esté escaso de títulos?

Yo creo que en el caso de Andrés Carevic y Albert Rudé hay un común denominador y es que trabajan muy bien porque eso es lo que se dice, eso es lo que se ve de las manifestaciones de jugadores, trabajo profesional y planificado, pero también los dos tienen poca experiencia en instancias finales, y eso pasa factura, porque usted ve que un equipo es diferente en etapa de clasificación, pero en la hora de presión con gente más curtida al frente pues les sacaron ventaja. Eso son decisiones que se tomaron en su momento de poner personas con capcacidad, pero con poca experiencia en instancias finales.

Ya vimos a la afición nuevamente meterse a la cancha y con el equipo... ¿Cómo se cura esa frustración?

Darle títulos, es complicado, porque la presión cada torneo que pase va creciendo. la tolerencia va bajando, pero cualquier cosa es criticado, en este tipo de situaciones las redes juegan muy en contra, eso hay que saber manejarle, porque se puede convertir en un arma de doble filo. Lo único que puede calmar son los títulos.

¿Se equivocó la Liga al dejar ir a Marcel Hernández?

Ahí es difícil mi opinión porque no sé cómo era la convivencia. Marcel es un gran jugador y lo ha demostrado desde que llegó, es un hombre de gararantía de gol, pero lo otro lo desconocozo.

¿Por qué cree que desde la salida de Óscar Ramírez la Liga no ha conseguido ser un equipo ganador?

No, no, está cerca de ser un equipo ganador, está más cerca que lejos, si usted ve es un equipo que se impone, pero en los momentos de presión está faltando algo, muchos dicen que el ADN, muchos dicen que quitar tanto referente que estaba adentro afectó, los resultados son los que te darán el crédito. Han sido muy drásticos algunos cambios, pero ahora están obligados a tomar decisiones porque la insatisfacción de la afición es mucha.

¿Se ha intentando cambiar el ADN manudo?

Se ha querido transformar, se le ha querido dar otro camino y no ha sido tan fácil. Lo que conocía antes era sentir eso de ser ganador desde un principio, se ha importado mucho jugador, lo que hace Alajuelense ahora es llevarse talento de otros equipos, eso era al revés antes.... Al final eso puede estar pesando.