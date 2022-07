Kevin Briceño le envió un mensaje a José Miguel Cubero

Con su aplomo en el arco, seguridad y en algunas ocasiones con tapadas salvadoras, Kevin Briceño fue uno de los bastiones que tuvo Cartaginés para conseguir su cuarto título de la historia.

El guardameta tuvo un resurgir en el conjunto brumoso, donde respondió y llevó calma a una portería que no contaba con la misma seguridad antes de su llegada.

Kevin Briceño, arquero de Cartagines, aseguró que los futbolistas nunca festejaron el título antes de tiempo. (Rafael Pacheco Granados)

Tras obtener el cetro, Briceño estaba eufórico igual que sus compañeros y aprovechó para enviarle un recado a José Miguel Cubero, volante de contención de Alajuelense.

“Esto es para Cubero (José Miguel), quien fue el que salió hablando. Nosotros los jugadores no celebramos nada antes de tiempo, estábamos conscientes que no se había ganado nada y faltaba un partido difícil y llegamos a luchar en la casa de ellos. La gente sí festejaba, estaba muy eufórica, pero nosotros nunca entramos en ningún triunfalismo”, manifestó el arquero.

Kevin hizo referencia a las palabras de Cubero luego del primer choque de la final en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, cuando el cuadro de la Vieja Metrópoli se impuso 1 por 0.

“No sé qué están celebrando, bien por ellos por hoy (el domingo pasado en Cartago), pero están irrespetando a una institución muy grande como lo es la Liga y ahora nos toca a nosotros en nuestra casa”, expresó José Miguel en zona de prensa del Fello Meza.

En ese instante el volante estaba seguro de que la Liga le iba a dar vuelta al marcador y se dejaría el campeonato.

“Lo que vivimos ya pasó, el ambiente que tenían fue bonito para ellos. Felicitarlos porque se han ganado el privilegio de estar en la final, pero no sé qué celebran. Ahora van para nuestra casa y el camerino después de lo que sucedió termina fortalecido”.

No se dio lo que Cubero auguraba y al final fue Kevin Briceño quien festejó su sexto título de campeón, cinco de ellos mientras estuvo en el Deportivo Saprissa.

“Estoy agradecido con Dios, con este grupo de guerreros, con la afición que estuvo con nosotros y siempre nos apoyó y creyó en el plantel. Es un cetro para mi familia que siempre ha estado conmigo en los buenos y malos momentos”, destacó Kevin.

Ser campeón con los brumosos fue algo que el portero no pudo explicar, menos comparar con sus otros campeonatos.

“Es algo increíble y uno no tiene palabras para describir lo conseguido. Han pasado muchos años, muchos jugadores estuvieron en el club y gracias al esfuerzo de toda la gente en la institución y de los integrantes del plantel logramos romper esa racha, porque no hay mal que dure 100 años”.

Y del compromiso, el último de la final ante la Liga en el Alejandro Morera Soto, Briceño dijo que el rival fue muy complicado.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, al frente teníamos a un gran rival y lo demostraron en la fase regular. Además sacaron a Saprissa y la serie contra nosotros fue muy peleada”,

Pese al buen plantel manudo y el estadio rojinegro lleno por los seguidores de la Liga, Briceño señaló que no se dieron por menos.

“Nos dimos cuenta que independientemente de que poseen grandes jugadores, al final en la cancha somos once contra once. La afición juega un papel importante, pero no se puede meter a la cancha y en el campo demostramos que fuimos mejores porque celebramos el título”.

Junto a sus compañeros Kevin alzó la copa, se tomó foto con ella y esta vez sí celebró y lo hizo en grande.