Guía TV: El torneo de fútbol más antiguo del mundo tendrá a su campeón

Con 152 años de historia, este sábado se disputará la final del torneo de fútbol más antiguo del planeta, que tendrá como protagonistas a dos de los equipos más tradicionales de la Premier League.

Como era de esperar, este certamen se juega en Inglaterra, la cuna del fútbol moderno, y en esta ocasión la FA Cup tendrá el duelo entre el Manchester City y el Manchester United.

Los Citizens, actuales campeones de la Premier League, quienes en una semana disputarán la final de la Champions League ante el Inter de Milan, buscan completar una semana espectacular al intentar ganar uno de los torneos más prestigiosos de Gran Bretaña, mientras que los Diablos Rojos confían en salvar una temporada escasa de éxitos.

También la Copa Alemana llega a su final, con un duelo, si se quiere inesperado, entre el RB Leipzig y el Eintracht Frankfurt, dejando de lado a los grandes favoritos de la competición como el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund.

La Copa de Italia femenina tendrá a sus campeonas el domingo, cuando dos escuadras de renombre como la Juventus y la Roma se disputen el cetro.

Pero si hablamos de fútbol femenino, no podemos olvidar que este sábado el Sporting FC buscará su primer título en nuestro país y con ello romper la hegemonía que tiene Alajuelense.

Con un marcador de 4-1 a su favor, las capitalinas visitan el estadio Alejandro Morera Soto, a las 7 p. m., para definir al monarca del Torneo Apertura 2023.

Mientras tanto, este domingo habrá un nuevo campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf. El León de México, donde juega el costarricense Joel Campbell, va en busca de la corona, luego de vencer el miércoles 2-1 a Los Ángeles FC en el Nou Camp de Guanajuato, aunque está claro que la serie aún no está definida.

Sábado

7:30 a. m. Manchester City vs. Manchester United (FA Cuṕ, final), por ESPN 2.

10:30 a. m. The Memorial Tournament (Golf, tercera ronda), por ESPN 3.

11:30 a.m. Brasil vs. Israel (Mundial Sub 20, cuartos de final), por TD +.

11:45 a. m. RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt (Copa Alemana. final), por ESPN 2.

12:20 p. m. Roland Garros 2023 (Tenis, tercera ronda), por ESPN.

3 p. m. Colombia vs. Italia (Mundial Sub 20, cuartos de final), por TD +.

6:50 p. m. Atlante vs. Tapatío (Liga Expansión, final), por ESPN 2.

7 p. m. Alajuelense vs Sporting (Apertura 2023, final), por TD +.

7 p. m. Claressa Shields vs. Maricela Cornejo (Boxeo femenino) por ESPN 2

8:30 p. m. Leones de Yucatán vs. Toros de Tijuana (Béisbol mexicano), por ESPN 2.

Domingo

8:20 a. m. Juventus vs. Roma (Copa Italia, femenina), por ESPN 2.

10:30 a. m. The Memorial Tournament (Golf, final), por ESPN 3.

10:30 a. m. Villarreal vs. Atlético de Madrid (Liga Española), por Vix + y Sky 504, 546.

10:30 a. m. Real Sociedad vs. Sevilla (Liga Española), por Vix + y Sky 504, 546.

10:30 a. m. Mallorca vs. Rayo Vallecano (Liga Española), por Vix + y Sky 504, 546.

10:30 a. m. Osasuna vs- Girona (Liga Española), por Vix + y Sky 504, 546.

10:30 a. m. Real Madrid vs. Athletic de Bilbao (Liga Española), por Vix + y Sky 504, 546.

10:20 p. m. Napoli vs. Sampdoria (Serie A), por ESPN 2.

11:30 a. m. Corea del Sur vs. Nigeria (Mundial Sub 20, cuartos de final), por TD +.

12:30 p. m. Roland Garros 2023 (Tenis, octavos de final ), por ESPN.

12:50 p. m. Premundial Sub 2o femenino (Final), por ESPN 2.

1 p. m. Valladolid vs. Getafe (Liga Española), por Vix + y Sky 504, 546.

1 p. m. Celta vs. Barcelona (Liga Española), por Vix + y Sky 504, 546.

1 p. m. Real Betis vs. Valencia (Liga Española), por Vix + y Sky 504, 546.

1p. m. Espanyol vs. Almería (Liga Española), por Vix + y Sky 504, 546.

1 p. m. Elche vs. Cádiz (Liga Española), por Vix + y Sky 504, 546.

3 p. m. Estados Unidos vs. Uruguay (Mundial Sub 20, cuartos de final), por TD +.

5 p. m. New York Yanquis vs. Los Angeles Dodgers (Grandes Ligas), por ESPN.

6 p. m. Miami Heat vs. Denver Nuggets (NBA, final juego 2), por ESPN 2.

8 p. m. Los Ángeles FC vs. León (Liga Campeones de Concacaf, final), por ESPN 4.

Lunes

12:30 p. m. Roland Garros 2023 (Tenis, octavos de final ), por ESPN.

5 p. m. Houston Astros vs. Toronto Blue Jays (Grandes Ligas), por ESPN.

6:30 p. m. Sultanes de Monterrey vs. Tecolotes de los Dos Laredos (Liga Mexicana), ESPN 2.

8 p. m. Joma vs Borussia (Futsala Liga Premier), por TD +.