“No he visto ningún cambio en la disposición, no he visto ninguna disposición diferente de Salud. Si existe el cambio, mandamos el protocolo para que se valore. Esto es algo de esperar, el procedimiento es que está en comisión, se está revisando y vamos a esperar... Entendamos que estamos en una pandemia y en el momento que nos den luz verde, iremos avanzando. Hay que aguantar esto, sé que no es sencillo tomar la decisión de abrir y de que la gente llegue a los escenarios, pero mientras hay que esperar. Salirse de esto es no colaborar con el momento”, detalló la Ministra.