“A nivel económico no es ningún negocio, pero pensamos que debemos de ir paulatinamente y si no lo hacemos, la afición no llegará a apoyar cuando se pueda al 100%. Ya sea al 25% o al 50%, nosotros abriríamos, pero dándole prioridad a los socios. El organizar un evento masivo como este genera muchos gastos y ahora con el protocolo de salud sería más estricto. Hay que pensar en aumentos en seguridad, lo que conlleva la parte médica, insumos para medir temperatura, limpieza y hasta señalización, porque el estadio debe estar mejor rotulado. Así mismo, mejoras a los servicios sanitarios. Por poner un ejemplo, un oficial nos cuesta por partido entre los ¢17.000 y los ¢20.000.