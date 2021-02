“El protocolo establece que quienes asistan deben ser acreditados, no es que llego ese día al estadio, compró la entrada e ingreso así no mas. El lineamiento señala que se debe adquirir el tiquete de previo y al llegar al partido hay que pasar por el protocolo sanitario y luego se le ubica en la zona puntual que le corresponde. Si son grupos de familias, se acreditan como tales ante el equipo y se les asigna un espacio como burbuja. Quienes no sean burbuja deberán guardar el distanciamiento que establece el Ministerio de Salud”, manifestó el dirigente.