Exjugador de Saprissa se sorprende al recibir el reconocimiento y la dedicación del campeonato

El dedicado del Torneo de Apertura 2023 reaccionó con asombro al enterarse de que recibiría este reconocimiento por parte de la UNAFUT.

El exdefensor, quien terminó su carrera profesional en Saprissa y ganó el título en 1982, destacó que nunca esperó que le dedicaran un campeonato.

Nos referimos a Alfonso “Magus” Brenes, un zaguero fuerte en la marca pero elegante, que se destacó en el campo por su calidad, estilo, clase y serenidad al imponer respeto en el área y conducir el balón.

Palabras del señor Alfonso "Magus" Brenes, quién será el dedicado para el Torneo de Apertura 2023 ⚽️



“Es un gran honor para mí, algo inesperado. Jamás pensé que se acordarían de mí”, dijo Brenes, quien cumplirá 68 años en octubre.

Una lesión de meniscos en la rodilla lo obligó a retirarse en 1984, cuando solo tenía 27 años. Brenes tuvo una amplia trayectoria en la Primera División, disputando un total de 255 partidos. Jugó 199 de ellos con la camiseta de Cartaginés, mientras que los 56 restantes los disputó con el Deportivo Saprissa, según los datos estadísticos proporcionados por Gerardo Coto, periodista y colaborador de estadísticas de la UNAFUT.

“Hace mucho tiempo que me retiré del fútbol. Fue una etapa muy hermosa en mi vida, pero que me consideren para ser el dedicado del campeonato es increíble. Mi padre, que está en el cielo, se sentiría muy orgulloso de que esto me haya sucedido”, afirmó Alfonso “Magus” Brenes.

Alfonso “Magus ” Brenes en la presentación del calendario del Torneo de Apertura 2023. El certamen será dedicado a este exjugador de Cartaginés y Saprissa. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

Luis Borghini, entrenador uruguayo, lo hizo debutar en la Primera División a los 17 años, el 2 de diciembre de 1973, en un partido en Alajuela, donde Cartaginés venció 1-0 a Alajuelense.

“Pienso que he experimentado varios procesos en la vida y uno de ellos fue mi etapa como futbolista, que fue muy interesante y hay que saber apreciar”, resaltó Brenes.

Desde que fue designado como el dedicado del Apertura 2023, Brenes ha recibido muchas felicitaciones, incluso de personas con las que no ha tenido contacto durante mucho tiempo.

“Las muestras de cariño que he recibido de familiares, amigos y personas que compartieron conmigo al comienzo de mi carrera futbolística han sido enormes. Estaba haciendo los exámenes de bachillerato cuando se me presentó la oportunidad de jugar en Primera División, y fue algo muy emotivo”, destacó Brenes.

El torneo de Apertura 2023 tendrá una duración de 5 meses, ya que se disputará entre julio y diciembre.

El formato del torneo será el mismo que el del Clausura 2023, comenzando con una primera fase de 22 jornadas que se llevarán a cabo del 26 de julio al 26 de noviembre.