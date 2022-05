Douglas Sequeira ve al técnico de Alajuelense como ‘de lo mejor que hay aquí'

Douglas Sequeira afirma que Albert Rudé es un técnico distinto que tiene mucho que aportarle al fútbol nacional. (José Cordero y Prensa Alajuelense)

Douglas Sequeira dio a conocer su admiración por Albert Rudé desde antes de enfrentarlo por primera vez.

También es algo que se lo dijo personalmente la noche del 6 de marzo, cuando se lo topó en la cancha y le expresó: “Ocupamos entrenadores como usted, que lo hacen crecer a uno”.

Eso se dio tras aquel juego en el Carlos Ugalde, el partido que fue un tremendo dolor de cabeza en los ‘Toros del Norte’.

El duelo en el que incurrieron en un fallo que se convirtió en parte de las razones por las que hoy están fuera de semifinales, porque también hubo otras circunstancias, como empates en casa contra Jicaral, Pérez Zeledón y Grecia.

🤝 “Ocupamos entrenadores como usted”, lo que le dijo Douglas Sequeira a Albert Rudé tras el juego pic.twitter.com/xQ3ZxyDC7t — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 7, 2022

Pero es que el famoso pulso que en la cancha quedó 1 a 1 y cuyo resultado varió en la mesa al aplicarse el reglamento literalmente tiene un asterisco.

Ese castigo no solo le quitaba un punto ganado en la cancha, para darle el triunfo a Alajuelense en la mesa, sino que resolvía en contra de San Carlos cualquier empate en puntos en la tabla con cualquier equipo, tal y como sucedió con Saprissa el lunes pasado.

San Carlos incurrió en un error administrativo: como parte del cuerpo técnico del alto rendimiento, Víctor Abelenda arrastraba una sanción y no podía ser partícipe de ningún partido en torneos de Unafut hasta que cumpliera el castigo.

Aquella tarde - noche, Abelenda estuvo en el banquillo, como asistente de Douglas Sequeira.

En Alajuelense se percataron de la situación, su reclamo era válido, estaba contemplado en la reglamentación vigente y el Comité de Competición procedió a aplicar lo estipulado en la normativa.

“Fue un golpe duro cuando pasó eso, le dije al grupo que nos tocó, no lo podemos controlar, no lo podemos manejar, yo me siento orgulloso del grupo que tengo”, mencionó Sequeira.

Si se echa el casete atrás y se detiene en el partido del jueves pasado, matizado por un morbo excesivo, cuando algunos daban por un hecho que Alajuelense se dejaría perder para evitar que Saprissa clasificara, la historia fue distinta.

La Liga derrotó a San Carlos con un gol del joven hondureño Bryan Samir Félix y lanzó el claro mensaje de que no le tiene miedo a nadie.

Fue un golpe para Douglas Sequeira, aunque en ese momento aún aguardaba la esperanza de que lo que pasara en la última fecha de la fase regular le deparara una alegría.

Minutos después de esa derrota en el Estadio Alejandro Morera Soto, el técnico norteño de nuevo dijo lo que pensaba de Albert Rudé.

“Yo lo considero un gran entrenador y para mi gusto futbolístico, de lo mejor que hay aquí. Para mi gusto, es que yo no puedo darles el gusto a ustedes (periodistas). Para mí es un colega que tiene mucha capacidad. Antes de estar aquí yo lo seguía porque él trabajaba en un proyecto de hacer cursos, de hacer master y yo me he preparado ahí, donde él es fundador”, relató.

Sequeira contó que durante este tiempo hizo cursos de análisis de video, programas de los que Rudé es el fundador y que por eso sabe muy bien quién es el español.

“Estuvo con Diego Alonso en Pachuca, en el Inter de Miami, tiene un libro que me lo leí porque habla muy claro. Que ustedes (periodistas) hablen bien de él a mí no corresponde. Yo lo mantengo y se lo dije, para mí es un gran entrenador, de lo mejor que hay en Costa Rica. ¿Y cómo no lo voy a decir yo? Si cuando lo enfrento a él yo me hago mejor entrenador, porque aprendo cosas de él”, aseveró.

Y agregó: “Yo me imagino que él aprende cosas que yo también quiero hacer y es lo que yo siempre he dicho, no seamos tan emocionales de ensuciar este fútbol. Démosle méritos a hacer cosas buenas, a poder buscar cosas que trasciendan”.

Douglas Sequeira es del criterio que cuando se ve fútbol internacional se busca detectar lo bueno para ponerlo en práctica y que no hay nada de malo en resaltar y darle relevancia a lo positivo.

“Cuando viene Canadá lo tiran para arriba, cuando viene Estados Unidos lo tiran para arriba, cuando viene México lo tiran para arriba.. Entonces, también démosle méritos y reconozcamos que Alajuela juega muy bien al fútbol, es que eso no es ningún pecado. Ni yo me voy a hacer mal entrenador reconociendo a Alajuelense”.

Además, dice que todo es cuestión de criterios en insiste en que el suyo es que Albert Rudé “es de lo mejor que hay en el país”.

“Yo no le puedo poner palabras a otros colegas que hablen bien de los colegas, pero en Costa Rica hay mucha envidia y la envidia no le hace bueno al fútbol. Reconozcamos cosas buenas y para mí él es un gran entrenador, que quede campeón solo Dios va a saber, pero sí es un gran entrenador”, afirmó.

El desenlace de la historia no fue como hubiese querido. El último boleto se lo dejó Saprissa y la eliminación fue un trago muy amargo de digerir para Douglas Sequeira.

Un día después, San Carlos le dio una clara muestra de respaldo total. A pesar de que aún tenía contrato, el equipo decidió extenderlo, porque están muy complacidos con su trabajo.

“Luego de una temporada llena de grandes emociones en la cancha y un nivel de juego bastante competitivo, hemos decidido renovar los contratos del director técnico Douglas Sequeira y su asistente técnico, Roberto Castro, por tres temporadas más; terminando en Clausura 2025. De esta forma, la Junta Directiva de los ‘Toros del Norte’ da su respaldo total al proyecto deportivo del profesor Sequeira”, informó San Carlos.