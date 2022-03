Douglas Sequeira elogia a Albert Rudé: ‘Es uno de los mejores entrenadores que hay en el país’

Douglas Sequeira y Albert Rudé sostendrán un duelo táctico este domingo en Ciudad Quesada. (José Cordero y Prensa Alajuelense)

Douglas Sequeira está muy entusiasmado por el gran reto que tiene San Carlos este domingo, a partir de las 6 p.m., cuando reciba a Alajuelense, en el Estadio Carlos Ugalde.

La práctica del viernes lo dejó con muy buena espina porque vio justo lo que quería de sus hombres. Inclusive, desde ese momento definió el once con el que se enfrentará a los manudos.

“Jugamos contra un gran rival, un gran entrenador, que respeto y admiro bastante, pero nosotros vamos a buscar ganar. Yo creo que el grupo está consciente de que con un partido menos tenemos la posibilidad de estar ahí. Jugamos contra el líder, pero desde el primer momento vamos a buscar sumar de a tres que es lo que queremos”, afirmó Douglas Sequeira, quien luego lanzó más elogios sobre el técnico de la Liga.

El timonel norteño afirma que tiene muy estudiada a la Liga y, a la vez, se alegra de recuperar a Cristian Martínez y poder contar con él o con Wílmer Azofeifa, en vista de que los manudos llegan mucho al marco rival.

Las estadísticas indican que Alajuelense tuvo diez remates a marco contra Herediano, 15 frente a Jicaral y 16 contra Grecia.

“Yo soy un entrenador que analizo y desde que Albert Rudé está aquí en Costa Rica le he dado seguimiento y desde antes, porque es una persona que respeto, admiro, tiene un libro que lo he leído porque me gusta cómo ve él el fútbol, lo respeto y para mí es uno de los mejores entrenadores que hay en el país y sé que no va a ser fácil”, afirmó.

Añadió que Alajuelense tiene mucho vértigo, buen manejo en el medio campo y cuenta con estructuras para salir jugando.

“Como le digo, es un buen equipo, no va a ser fácil, pero ellos también saben que nosotros tenemos nuestra forma de jugar. Que nos gusta la posesión, tener el balón, ser dominantes del juego y yo creo que vamos a jugar un buen partido contra un rival que es calificado, que está de líder y nosotros queremos ganar”.

De hecho, cree que la Liga no va a resentir la ausencia de su goleador, Johan Venegas, ni de Ian Lawrence. Ambos están sancionados porque vieron la roja el miércoles contra Herediano.

“He analizado a Alajuela, sé que tiene que hacer dos cambios por lo de Johan e Ian, pero tienen dónde escoger. El grupo está motivado, el entrenamiento fue bastante intenso. Ya tengo definidos los once, pero el grupo queda listo para darle una alegría a nuestra afición que yo creo que se hará presente”.

Lo que sí no vaticina con claridad es cómo saldrá la Liga, porque para sustituir a Venegas, dice que Rudé podría apostar por Jurguens Montenegro o por el goleador Sub-20 Doryan Rodríguez, aunque él mismo piensa otra alternativa.

“Carlos Mora de nueve y que entre Israel Escalante. También lo de Ian ellos lo suplen con Yurguin Román. Nosotros hicimos una sesión de video de Alajuelense muy fuerte y este sábado otra”.

Mientras que Alajuelense registra 16 puntos en nueve presentaciones, San Carlos suma 13 unidades con un partido menos.