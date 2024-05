‘La leyenda de la Catedral’: Alajuelense es el primer equipo de América en Fortnite

Liga Deportiva Alajuelense apela al ingenio y a la innovación una vez más para captar la atención de una población joven que quizás hoy no se interesa tanto en el fútbol como tal, pero que ‘La Leyenda de la Catedral’ en Fortnite podría ser un motivo para involucrarse de alguna manera con el deporte que mueve masas.

“Esto es algo de lo más diferente que hemos hecho, estamos lanzando una isla dentro del juego de Fortnite, creada por la Liga. Cuando teníamos el proyecto nos dimos cuenta de que el Manchester City ya tenía uno. Somos el segundo equipo en el mundo en hacerlo, el primero en América y ha sido un trabajo de varios meses con una empresada llamada Journey, que es la misma con la que hace un par de meses lanzamos ‘Mundo Liguista’ en Roblox”, expresó el gerente comercial de Alajuelense, Oliver Nowalski.

Sin embargo, este juego es un poco diferente, más de fantasía. En charla con La Nación, él contó que tuvieron varios grupos focales con socios liguistas para entender qué les gustaba y qué no, porque había un poco más de riesgo en este lanzamiento.

Mientras se efectuaba la presentación oficial de ‘La Leyenda de la Catedral’ en el GamerLab de Monge en Escazú, Nowalski detalló que la temática del juego consiste en que unos enemigos capturan el corazón de Alejandro Morera Soto. Así que el jugador debe ir y recuperarlo, venciendo a los enemigos. Al final, aparece un cazador de leones, a quien hay que meterle un gol. Al hacerlo, se recupera se corazón de Alejandro Morera Soto, del ‘Mago del Balón’.

En el juego de Fortnite 'La Leyenda de la Catedral' aparecen figuras históricas de Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín)

“Si ven el juego, le metimos mucho amor a la historia, a los gráficos, a que haya mucha referencia con la historia del club. Para ganar más vida hay sandías que hacen referencia a la época de Badú. Hay varias reliquias adentro de la Catedral, como la placa de Sheriff de Javier Delgado; están los audíficos del rapero Harold Wallace, los tacos de Errol Daniels, los guantes de Carlos Alvarado y el báculo para honrar al ‘Mago del Balón’, a don Alejandro”.

En el juego también aparecen estatuas de leyendas, el escudo de Alajuelense, el León, la Leona y algunas reliquias históricas del club centenario.

“Con este proyecto tratamos de conectar con un mercado diferente, con un rango de edad de 12 a 20 o 25 años, gente que tal vez no ve mucho fútbol, pero como marca y como institución es importante que conectemos con este mercado y es una manera de que esa generación aprenda un poco de nuestra historia de una manera divertida”, expresó Oliver Nowalski.

- ¿Si alguien no sabe absolutamente nada de videojuegos, qué debe hacer para conseguirlo, o para jugar?

- Estamos dentro de Fornite, que es uno de los videojuegos más populares que hay en el mundo y hay un código, la isla, que es 1225-0374-6873. Eso se coloca y uno puede entrar a jugar ‘La Leyenda de la Catedral’ en PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y PlayStation 4 Slim, PlayStation 5Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital Edition, Xbox One X, y Xbox One Series X|S, Nintendo Switch, Switch Lite y PC.

- Desde que usted asumió la gerencia comercial de Alajuelense ha apelado a rescatar la identidad del club. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

- Estos videojuegos, los lanzamientos de los últimos unifornes con Umbro, cada camisa ha hecho referencia a algún momento histórico del club, ahora lanzamos una campaña con una camisa de colección porque este domingo 12 de mayo se cumplen los 20 años de esa final histórica de la Concacaf. Eso es lo que somos, un club que en junio cumplimos 105 años de historia.

”Un club que desde que nació, los asociados somos dueños y que queremos estar por 100 o 200 años más y que hay que saber de dónde venimos y cuál es nuestra historia para estar orgullosos de eso y continuar hacia adelante.

”De lo que pase en la cancha, es fútbol. Habrá años buenos y años malos, pero la historia es lo que somos. Al igual que en nuestra familia, que queremos saber quiénes somos y de dónde venimos, debemos saber de dónde viene nuestro club, la gente que pasó, que marcó historia y es nuestra responsabilidad.

”Hay muchos proyectos, estamos trabajando en hacer un pequeño museo también, porque es el legado que han dejado nuestras generaciones atrás y las tenemos que respetar y las nuevas generaciones tienen que saber de dónde venimos”.

- ¿Cómo ha sido la respuesta con la camisa conmemorativa a los 20 años de ese título histórico de Concacaf, porque la lanzaron cuando no era fecha de pago y al menos yo vi en redes a muchos aficionados diciendo que aunque no tenían dinero, de una vez la compraban?

- Ha sido espectacular, es una edición limitada y en los primeros tres días ya se había vendido poco más del 25% del inventario, sabiendo que se lanzó un primer día en línea solo para socios, llevamos dos días en tiendas y estoy seguro que este domingo durante el partido contra Guanacasteca, en el que habrá un homenaje para este histórico equipo y el próximo miércoles que ya pagan y hay semifinales en casa, estoy seguro de que se nos agotarán.

”Es un artículo de colección, no solo por el significado, sino que también hace rato la gente estaba pidiendo un uniforme que no tuviera patrocinadores, un uniforme retro y es un producto muy especial. La caja está espectacular, estuvo muy bien pensado, un proyecto muy bonito de la mano de Umbro”.

- ¿Cómo les ha ido al expandir la Tienda La Liga del estadio y llevarla a puntos específicos, incluido San José centro, algo que el aficionado reclamaba mucho, pero que no se habían atrevido a hacerlo?

- Llevo casi cuatro años en el club y recuerdo en mi primera asamblea de asociados y uno de los puntos de lo que hablaban sobre el área comercial es que tenía que haber una tienda en San José, en Cartago y en otros puntos porque hay liguistas en todo el país. Ha sido parte de la estrategia, lo que pasa es que hay que recordar que somos un equipo de fútbol y el riesgo de abrir una tienda es grande. Hemos ido paso a paso.

”En los cuatro años que llevo, remodelamos la tienda en el estadio y es el triple de grande de lo que era antes y más bonita. Abrimos en Multiplaza Escazú, en City Mall en Alajuela, abrimos una tienda en San José que es espectacular. Y hemos trabajado mucho en mayoreo, porque en Penny Lane uno puede encontrar la ropa de la Liga, en el aeropuerto y en diferentes tiendas para que el liguista pueda comprar donde sea.

”También se hizo una tienda en línea nueva hace un par de años y desde cualquier punto del país se puede comprar. Eso ha hecho que el negocio crezca exponencialmente y también había que esperar el momento ideal.

”Creo que el cambio a Umbro ha sido muy bueno, por la calidad de ropa y los diseños. Ahora también lanzamos una colección casual. Todo eso nos permita que el negocio crezca y empezar estos proyectos.

”La tienda en San José empezó muy bien y hay que ver cómo nos va en los próximos meses. Si el negocio sigue creciendo, pensar en abrir en otro lugar. En Cartago nos piden mucho una tienda y estamos muy contentos con ese crecimiento”.