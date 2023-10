Dirigencia de Alajuelense considera absurdo lo dicho por Horacio Esquivel en contra de la Liga

Aunque Andrés Carevic no se quedó callado y dio una respuesta elegante a lo dicho por Horacio Esquivel luego de que Liga Deportiva Alajuelense derrotó a Guanacasteca (2-0) y avanzó a la final del Torneo de Copa, la dirigencia rojinegra reaccionó con asombro ante las palabras del técnico de la ADG y las ve absurdas y sin sentido, según el vocero de la Liga, Marco Vásquez.

En la rueda de prensa posterior al juego en el que hubo dos golazos de Yael López y Joshua Navarro, Horacio Esquivel aseguró primero que Alajuelense le queda debiendo, porque es un equipo muy fácil de descifrar.

Luego modificó una parte de su discurso: “A mí no me queda debiendo porque yo no dirijo. Tal vez dirán que Joel es parte de la Liga, pero Joel hizo el partido de la Liga. La Liga solo me llegó dos veces, pero en realidad yo siendo respetuoso puedo decir que me quedé con 10 jugadores, también modifiqué el parado tres veces y vean el marcador.

“Yo no sé si manejaron el partido o qué, pero sí creo que el juego que hace la Liga con el material que tiene en comparación con la planilla corta que tengo yo... Pues denme un martillo más y un serrucho más y yo le hago mejor la casa”.

Sus palabras generaron múltiples reacciones y al percatarse de eso, Horacio Esquivel escribió un mensaje en su cuenta de Facebook asegurando que su mensaje se distorsionó por los medios de comunicación.

Marco Vásquez fue tajante en asegurar que para Alajuelense, lo manifestado por Esquivel carece de sentido y es absurdo.

- ¿Sorprendieron o molestaron a la dirigencia de Alajuelense las declaraciones de Horacio Esquivel?

- El equipo tuvo nueve bajas porque no contamos con los jugadores convocados a las selecciones y tampoco teníamos disponibles a Celso Borges y Doryan Rodríguez. Adicionalmente a eso, regresaron dos jugadores que tenían tres o cuatro meses de no jugar, que fueron Suhander Zúñiga y Anthony Hernández, que venía de una operación. Y por cierto, Anthony debutó con la Liga.

“Algo importante es que jugaron tres muchachos Sub-21: Edward Cedeño, Samuel Maroto y Kenyel Mitchell, que estoy seguro de que don Horacio no conoce a nuestros jugadores Sub-21. La próxima vez que llegue al estadio, se los presento, porque no los conoce.

“A eso hay que sumarle que la Liga dominó todo el partido y Guanacasteca hizo un tiro a marco y que no se sancionó un penal muy claro en contra de Joel Campbell. Entonces, más que molestia o sorpresa, nos extraña por qué don Horacio habla de equipo predecible o descifrable cuando prácticamente todo el equipo cambió su estructura, se debutan jugadores, tenemos muchachos Sub-21 y aún así les ganamos, les pasamos por encima y ellos hicieron únicamente un tiro a marco.

“No entendemos muy bien a qué se refiere, sería interesante que él lo explicara más en detalle, porque adicional a esto, lo que hace es demeritar el trabajo de nuestro entrenador. Nos parece que Horacio Esquivel incurrió en irrespeto hacia Andrés Carevic y viniendo de un colega, eso se ve bastante mal”.

- En tiempos donde se toman medidas para que haya respeto en los estadios por parte de todos los protagonistas, que los ánimos no estén tan calientes y controlar a las aficiones, ¿ese tipo de mensajes hacen daño?

- Yo creo que las palabras que Horacio Esquivel manifestó le hacen daño a él mismo, porque no es un mal técnico. Me parece que tiene capacidad y puede tener proyección eventualmente, pero cuando usted quiere llegar a ser grande en el fútbol, si querés llegar a ser protagonista, cuando estás empezando, una de las cualidades más importantes es la humildad y el respeto.

“Yo le sugeriría a él que aplique eso, para poder crecer y que llegue a ser un técnico protagonista en el fútbol de Costa Rica, porque capacidad tiene. Es un técnico inteligente, pero de esta forma no creo que llegue muy largo”.

- ¿Es descifrable la Liga, como lo dijo Horacio Esquivel?

- En lo absoluto, porque con las contrataciones que se hicieron y al recuperar a jugadores que estaban con lesiones, como Suhander Zúñiga y como Anthony Hernández que estaban saliendo de una operación, el profesor Andrés Carevic cuenta con muchas más opciones para hacerle frente a los tres torneos donde estamos participando.

“Originalmente había críticas porque el equipo estaba haciendo muchas variantes y eso era parte de un plan. ¿Y por qué un plan? Porque había muchos jugadores que no habían participado en la pretemporada, había jugadores lesionados y era casi obligatorio que el cuerpo técnico hiciera esta cantidad de variantes para ir acoplando el equipo y para ir encontrando una columna vertebral, que yo creo que ya la logró definir.

“Las contrataciones que se han hecho para esta temporada, responden precisamente a esta capacidad que tiene el cuerpo técnico de no ser predecible por que hay muchas variantes, hasta con futbolistas que pueden jugar en otros puestos”.

- ¿Qué tan funcional resultó jugar a las 11 a. m., porque se evitó la lluvia efectivamente y muchos aficionados llegaron al partido?

- A las 9 a. m. prácticamente había 6.000 entradas vendidas de las 9.000 y tanto que se sacan a la venta y eso refleja que la dirigencia ha sabido manejar el tema de los precios, para que el aficionado pueda ir cuando se juntan las fechas, pero principalmente, en el tema de la hora fue una muy buena decisión, porque el aficionado tuvo la posibilidad de contar con la tarde para sus actividades familiares y se evita el problema de la lluvia. El partido transcurrió de maravilla, el clima se portó bien, el aficionado disfrutó muchísimo y a la 1 p. m. todo mundo iba para su casa.

- ¿Qué fue lo que pasó con un par de aficionados que se vistieron de fantasma con el escudo del Real Estelí?

- El protocolo de la Unafut establece que los aficionados no pueden estar con las caras tapadas, por un tema de seguridad. Estamos investigando para ver qué fue exactamente lo que sucedió y vamos a revisar la normativa para ver si se aplicó el protocolo tal y como está establecido.

“Hay versiones de que los aficionados fueron sacados del estadio, queremos verificar eso y revisar que los protocolos aplicados sean los correctos y se ajusten a la normativa. Queremos estar seguros de que lo que se dio es lo que se ha aplicado en otros estadios en casos similares y que sea algo que se ajuste a los protocolos establecidos”.

- Muchos aficionados dicen que por qué ahora sí ‘espantan’ esos fantasmas cuando en otros estadios durante muchos años se vio eso y hasta hay imágenes de público con máscaras. ¿Cambió algo?

- Parece que no es por la manta en sí, sino por taparse la cara. Habría que ver cuál es el protocolo que establece Unafut. El aficionado tiene que estar con su cara al descubierto para que por temas de seguridad se puedan identificar por cualquier cosa que suceda.

Alajuelense investigará qué fue lo que pasó con esos dos aficionados que estaban vestidos de fantasmas y que los sacaron del estadio. (JOHN DURAN)

- ¿Alajuelense corre el riesgo de recibir una sanción por esto?

- Yo esperaría que no, porque una vez que Unafut activa el protocolo, la situación se resuelve de inmediato y no pasa a más. Yo creo que es parte de lo que hemos hablado con la activación de los protocolos. La idea no solo es evitar sanciones, sino evitar problemas dentro del estadio. Yo esperaría que esto se haya resuelto de la mejor forma. Vamos a investigar qué pasó.

- La final del Torneo de Copa coincide con la fecha FIFA de noviembre en la que la Selección de Costa Rica se juega cosas importantes y probablemente tanto Alajuelense como Saprissa estén sin varias de sus figuras. ¿Se podría pensar en hacer algún cambio?

- El problema es el calendario de partidos hasta diciembre, porque no hay espacio. Tenemos que hablar con Saprissa, con la Unafut y con los patrocinadores para ver si hay posibilidad de lograr algo y llegar a un acuerdo. Hay que ver si se podría encontrar una fecha dentro de esta agenda tan cargada.

