Horacio Esquivel sentencia a Alajuelense: ‘Es un equipo muy fácil de descifrar’

-¿Cuál es su valoración del duelo ante Alajuelense? Copiado!

-Teníamos un planteamiento diferente al que acostumbramos jugar. Algunos jugadores no responden como uno espera, y muchas cosas pueden trascender. En el momento que sale el centrogol vi que se nos estaban viniendo encima, entonces decidí corregir porque nos estaban ganando la media cancha por dentro. Vi que el volante lateral de ellos por derecha se venía mucho, ante esto corregimos. Creo que compusimos, mantuvimos el balance del juego. En el segundo tiempo nos pasó un despiste, y en estos partidos hay que estar muy despiertos. Aparte quiero mencionar que cuando tuve a Joel Campbell cerca le dije: ‘Ojalá juegue en la Selección como jugó hoy, porque individualmente él fue clave’.

-¿Cuál fue el manejo táctico que hizo del juego? Copiado!

-Hice tres planteamientos, varié tres veces. Cuando quedamos con 10 jugadores volví a modificar, me parece que con más herramientas hubiera sido otro juego. Yo siento que la Liga sigue debiendo, porque yo tengo jugadores excelentes, pero con una planilla demasiado corta y me parece que la Liga es muy, muy fácil de descifrar.

-¿A usted le queda debiendo Alajuelense? Copiado!

-A mí no me queda debiendo porque yo no dirijo. Tal vez dirán que Joel es parte de la Liga, pero Joel hizo el partido de la Liga. La Liga solo me llegó dos veces, pero en realidad yo siendo respetuoso puedo decir que me quedé con 10 jugadores, también modifiqué el parado tres veces y vean el marcador. Yo no sé si manejaron el partido o qué, pero sí creo que el juego que hace la Liga con el material que tiene en comparación con la planilla corta que tengo yo... Pues denme un martillo más y un serrucho más y yo le hago mejor la casa.

-¿Pero dónde es descifrable Alajuelense? Copiado!

-Claro que es descifrable, saquemos conclusiones: ¿Cuántas veces la Liga nos puso contra el marco? Una vez que fue un centro tiro y la otra vez que yo debo trabajar más. Pero yo modifiqué tres veces el planteamiento, sino modifico seguro me llevo seis... ¿Yo jugué hoy como cuando jugué ante Saprissa? No, contra Saprissa fui abierto, ahora fui más táctico. Los partidos se ganan con goles, pero vea con qué clase de goles, uno de un muchacho que gana la línea y saca un tiro centro que termina en el ángulo. El otro fue Joel que le hizo el partido a la Liga.

-¿Cómo evalúa el partido que viene ante Herediano? Copiado!

-Contra Heredia, es una final, porque vamos a enfrentar a uno de los grandes. Para mí sería de mucha honra ganarle, porque a Heredia desde que yo estoy le hemos ganado. Dios primero podamos ganarle, estamos de quinto, vamos a dar todo.

-¿Usted siente que Alajuelense con otro técnico sería menos descifrable? Copiado!

-Ya yo lo que tenía que decir, lo dije. No me busque problemas. Me gusta que los colegas tengan trabajo, esas preguntas no las voy a contestar. Tengo que ser respetuoso. Yo lucho por lo mío.