‘Bridgerton’: Uno de los personajes muere en los libros... ¿Pasará lo mismo en Netflix?

Los primeros capítulos de la tercera temporada de Bridgerton finalmente llegan a Netflix este jueves 16 de mayo y, con ello, por fin se conocerá el desenlace de la historia de dos personajes que desde la primera temporada han dado de qué hablar.

En esta ocasión, la trama se centrará en Penélope Featherington y su amor y amigo de toda la vida, el viajero mundial Colin Bridgerton. Al parecer, o eso esperan sus fans, la amistad entre ellos evolucionará a “algo más” en esta temporada...

En la nueva temporada, Penélope estará dispuesta a renunciar a su amor por Colin. Ella sabe que es hora de alejarse de su madre y sus hermanas y buscar un marido, que, además, le permita continuar con su doble vida como Lady Whistledown.

Luke Newton y Nicola Coughlan dan vida a Colin Bridgerton y Penélope Featherington, respectivamente, en la serie 'Bridgerton', de Netflix. (Netflix)

“Esta temporada, Penélope regresa a Londres decidida a convertirse en una nueva mujer con una nueva independencia”, aseguró Nicola Coughlan, quien da vida a Penélope en la trama.

Sin embargo, su alter ego está cada vez más cerca de ser descubierto y Eloise, quien fuera su mejor amiga de toda la vida, ha encontrado una nueva amiga, lo cual le incomoda a Penélope.

Colin, por su parte, se ofrece a guiar a Penélope en su búsqueda de un marido. No obstante, de acuerdo con Netflix, sus lecciones empiezan a funcionar “demasiado bien”.

“Colin debe averiguar si sus sentimientos por Penélope son realmente amistosos”, dice la sinopsis oficial de la serie.

Un final trágico en Bridgerton

Sin embargo, lo que genera más curiosidad en esta temporada es el futuro de Marina Thompson, pariente de los Featherington. En la serie se pudo ver cómo llegó a Londres de una forma apresurada en busca de un esposo, debido a que está embarazada de George Crane, quien fuera su prometido fallecido.

Marina Thompson ha aparecido en 'Bridgerton' desde la primera temporada. (Netflix)

Al final de la primera temporada (en la que estuvo a punto de comprometerse con Colin), Phillip, el hermano menor de George, decide hacerse cargo de ella y su sobrino. Mientras que en la segunda temporada, se le ve viviendo tranquilamente y un tanto resignada con Phillip, sin mayores sobresaltos.

No obstante, en el quinto libro de la saga To Sir Phillip, With Love, de la escritora Julia Quinn, Marina tratar de quitarse la vida en el lago dentro de su propiedad, debido a la depresión y melancolía en la que vive desde que está con Phillip, pues ella realmente añoraba huir junto a Colin en busca de la felicidad.

Phillip logra rescatarla del lago; sin embargo, como consecuencia de ello, Marina desarrolla fiebre y muere. Si bien hasta ahora eso no ha pasado en la serie, la interrogante es: ¿pasará esto en la tercera temporada?