Andrés Carevic le responde a Horacio Esquivel y habla sobre la Selección de Costa Rica

-¿Qué piensa que Horacio Esquivel dijo que la Liga es predecible? Copiado!

-Con respecto a las palabras, lo que puedo decir es que tuvimos muchas bajas, mucha gente joven, si realmente somos predecibles y el DT rival sabe, pero le ganamos, le pasamos por arriba en todos los aspectos sin equipo completo, mientras ellos lo tenían. Nosotros hicimos nuestro trabajo, controlamos el partido de principio a fin. Quiero felicitar a los jugadores de la ADG que están compitiendo, agradecimiento a Guanacasteca. También agradecer a nuestros jugadores por seguir por este camino de trabajo.

-¿Cómo toma llegar a otra final? Copiado!

-Contento por la institución, muy contento por los jugadores. Creo que cuando nos toque jugar el partido nos centraremos en eso, pero ahora debemos pensar en el torneo local. Con respecto a Celso, Aarón y Doryan veremos qué evolución tienen para ver si pueden entrar el miércoles.

-¿Es el mejor partido de Joel Campbell a nivel individual? Copiado!

-Jugó un buen partido, ha hecho jugadas individuales y desarrolló una parte asociativa. Realmente es parte de todos. Conocemos su jerarquía al igual que la de Pipo y Barrantes.

-¿Cómo analiza a Saprissa como rival de la final? Copiado!

-Nosotros respetamos al rival, son líderes del torneo, jugaron con bajas y lograron el pase a la final, pero eso lo veremos más adelante.

-¿Por qué decidió presentar varios juveniles en este juego? Copiado!

-No es que decidimos, es lo que tenemos. Tenemos bajas, así que la verdad es que la gente que participó se ganó los minutos, trabajaron duro y se ganaron estar en este partido, como Samuel Maroto y Esteban Cruz... También nos ayudó que fuimos muy superiores.

-¿Jugar a las 11 a. m. es una opción para Alajuelense? Copiado!

-Nos gusta el sábado a las 7 p. m. u 8 p. m., pero por el tema de la lluvia se decidió esto.

-¿Se busca alguna asesoría para manejar la parte mental en las fases finales? Copiado!

-El tema mental es un proceso que empezamos desde el torneo pasado. Estamos trabajando en ese aspecto no solo por lo que viene, sino por situaciones cotidianas que se van presentando. Eso lo venimos desarrollando y le estamos poniendo énfasis.

-¿Es hora de darle mérito a su trabajo y al del equipo? Copiado!

-Creo que por la parte mediática a veces hay un poco de opiniones amarillistas. Somos el primer equipo de Concacaf, estamos peleando en los tres torneos, estamos en la liga local. Hay mucho mérito que valorar del trabajo que se está haciendo a nivel de institución. Sería bueno que en algún momento se le diera el mérito al gran esfuerzo que hace la institución.

-¿Cómo analiza que Yael López hiciera el gol y respondiera así a las críticas de la afición? Copiado!

-Creo que no solo Yael, hay algunos jugadores que son más criticados que otros. Yo los veo todos los días haciendo un gran esfuerzo, ellos siempre dan el máximo, siempre apoyamos, somos un equipo. Entonces, hablando de eso, estoy contento por el gol. Felicito a todos por el compromiso y la dedicación.

-¿Para qué está la Liga? Copiado!

-Estamos para pelear todo lo que tenemos que pelear. Somos la Liga.

-¿Ha tenido contactos para dirigir a la Selección Nacional? Copiado!

-No, la verdad no. Solamente agradezco que piensen en mí. Lo que me corresponde es trabajar en mi área, potenciar a los jugadores, sobre todo a los ticos. Seguir trabajando en este camino, solo tengo agradecimiento con Alajuelense.

-¿Habló con Claudio Vivas? Copiado!

-No, lo que hablé con Vivas son cosas de nuestros jugadores para la Selección.