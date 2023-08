Diferencia del Ronaldo Araya del Herediano y del Cartaginés no es la cantidad de minutos

Luis Ronaldo Araya sí es otro en su inicio en Herediano, sí se le ve más motivado que en Cartaginés, sí juega en otra posición, sí se le nota más compenetrado y sí tiene mucho protagonismo en el comienzo de temporada. Claro, esta diferencia de versiones no se debe específicamente a la cantidad de minutos que tiene hoy, en comparación con los de antes.

LEA MÁS: Ronaldo Araya destaca en Herediano y la afición de Cartaginés debe estar que se arranca el pelo

Ojo, fue Ronaldo quien dijo: “me han dado los minutos que quería y así es más fácil demostrar”. Sin embargo, se equivocó o dejó en segundo plano otros aspectos más trascendentales que explican su gran presente. Fácilmente se puede demostrar que con los blanquiazules jugaba tanto como ahora y vamos a presentar los datos.

El volante de Saprissa David Guzmán (izquierda) intentó frenar a Ronaldo Araya, creativo de Herediano, pero el florense dio dos asistencias. El 'Team' ganó 2 a 1, en la fecha tres del Apertura 2023. (JOHN DURAN)

Nadie le quita a Araya que el puesto de extremo le sienta muy bien. Jeaustin Campos lo colocó por primera vez en el costado y desde ahí se combina muy bien con Elías Aguilar, encuentra con facilidad al delantero y tiene más espacio que por el centro. Por algo tiene dos goles y dos asistencias en tres partidos del Apertura 2023.

Además, Aguilar es su socio ideal: piensan muy parecido, se buscan constantemente y tiran paredes como si se conocieran de siempre. Incluso, se podría decir que Elías capta la atención, dirige el juego y lo libera. El exbrumoso no tenía una pareja así en su anterior club, sino que le tocaba cargar con el peso de ser el creativo.

Otro aspecto clave es el factor psicológico. Como ocurre en cualquier trabajo, el cambio de aires le sentó bien. Ronaldo salió de la zona segura que tenía en un equipo donde se formó desde las ligas menores y con el respaldo de Campos, apunta alto en su nueva etapa.

Números hablan Copiado!

De regreso al tema de los minutos, como referencia, con los florenses Ronaldo Araya tiene tres duelos de estelar en el certamen local y en dos salió de variante (minuto 73 ante Pérez Zeledón y minuto 63 frente a Saprissa).

LEA MÁS: Cartaginés contradice a quienes no lo ven como candidato firme al título

Con lo anterior claro, enfoquémonos en los últimos tres campeonatos de Araya con Cartaginés:

- Clausura 2023:

Partidos jugados: 24 de 24 posibles.

Partidos como titular: 16 (14 salió de cambio).

Goles: 3.

- Apertura 2022:

Partidos jugados: 11 de 16 posibles.

Partidos como titular: 9 (7 salió de cambio).

Goles: 0.

- Clausura 2022 (Cartaginés campeón):

Partidos jugados: 26 de 28 posibles.

Partidos como titular: 26 (20 salió de cambio).

Goles: 5.

Queda claro que el cambio de Ronaldo no se debe simplemente a que ahora participa más, sino que hasta físicamente se le ve mejor y su confianza se nota elevada.

Mucho de esto obedecerá a ese ajuste táctico y mental que generó Jeaustin Campos. Así mismo, lo más importante es el deseo del jugador por sobresalir y hasta por silenciar a sus críticos.

No podemos olvidar que Leonardo Vargas, presidente brumosos, justificó que la salida de Ronaldo se dio por “una situación reiterativa en su comportamiento deportivo: no se consolidaba. Tuve cinco entrenadores y con ninguno se consolidó, así que uno empieza a pensar que no es el entrenador y tampoco que no lo quieren poner, sino que él tenía una parte de responsabilidad”.