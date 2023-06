Caso Ronaldo Araya: Cartaginés se cansó de esperar la mejor versión de su talento

Hasta hoy no se entendía por ningún lado cómo Cartaginés hizo un canje con Herediano por Ronaldo Araya. Parecía hasta ilógico dejar ir a un jugador formado en la cantera, con 12 meses más de contrato y de apenas 23 años. Sin embargo, los brumosos al fin dieron su razón de peso: se cansaron de esperar la mejor versión de su talento.

Leonardo Vargas Monge, presidente de los blanquiazules, ahondó en detalles que eran desconocidos y fue muy crítico al evaluar el nivel futbolístico de Araya.

“En el caso de Ronaldo, fue un jugador al que siempre protegimos, porque él venía de la institución. Tengo 10 torneos en el Cartaginés, nueve como presidente y siempre fue algo similar con Araya: no se consolidaba y no se consolidaba, pero se pensaba que en el próximo campeonato lo haría. En este torneo nos habló, nos dijo que quería irse del club y uno se cansa de ciertas situaciones”, señaló Vargas.

El dirigente aclaró que fue el jugador quien los buscó y les comunicó que deseaba salir, por lo que desde la parte administrativa se movieron para “aprovechar la oportunidad” y buscar una solución.

El Team se abrió a negociar y fue así como se dio el intercambio de Araya por Douglas López como agente libre y Josimar Méndez a préstamo por un año.

El gerente de Cartaginés, Leonardo Vargas Masís (izquierda), tenía mucha confianza en Ronaldo Araya, pero al final separaron sus caminos y ahora el jugador está en Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Vargas descartó problemas extracancha o diferencias entre el “10” y el técnico Paulo César Wanchope. Resume la situación en que pasaron diferentes entrenadores y el creativo nunca levantó la mano como deseaban. Luego de tantas temporadas de reiterarse la situación, según dijo, optaron por darle las gracias y dejarlo ir.

“Con Ronaldo, la dirigencia nunca pensó en que saliera del Cartaginés, porque jamás es que estábamos deseando que se fuera. Con él se dio una situación reiterativa en su comportamiento deportivo: no se consolidaba. Tuve cinco entrenadores y con ninguno se consolidó, así que uno empieza a pensar que no es el entrenador y tampoco que no lo quieren poner, sino que él tenía una parte de responsabilidad. Seguir con esta situación después de nueve torneos es cansado”, añadió.

Araya tenía contrato hasta el 2024 con los de la Vieja Metrópoli, justo el equipo en el que hizo sus ligas menores, debutó en el 2017 y acumuló 151 duelos en seis años. Si bien, se le cuestionaba por ser intermitente y no completar la mayoría de compromisos, en el Clausura 2023 disputó los 24 partidos de su club (16 como estelar), marcó tres goles y dio cinco asistencias.

La directiva reconoció el valor de un jugador que hizo historia al ser parte del plantel que ganó el título en el Clausura 2022 y le dieron las gracias al “10″, no obstante, los Vargas recalcaron que no hay nadie indispensable.

Ronaldo responde

Las declaraciones del presidente de Cartaginés no pasaron inadvertidas para Ronaldo Araya, quien utilizó sus redes sociales para desahogarse.

El volante prefirió no mencionar a los brumosos y tampoco se refirió directamente a Leonardo Vargas Monge, aunque es claro que su mensaje es para el dirigente. Su posteo se dio poco después de la conferencia de los centenarios.

“En la vida uno tiene que ser muy hipócrita para hablar de cosas que no son, pero bueno, a veces uno no termina de conocer a las personas que tienen la costumbre de hablar solo por conveniencia. Independientemente de quién sea, no voy a permitir que ensucien mi nombre con comentarios que no son ciertos”, colocó en las historias de Instagram.

Ronaldo Araya, nuevo jugador de Herediano, utilizó su Instagram para responderle al presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas. (Instagram Ronaldo Araya)

Además, añadió: “Por los valores con los que a mí sí me educaron, nunca me voy a referir a personas para dejarlas en mal por RESENTIMIENTO futbolístico o por cualquier otra situación. Por agradecimiento a un trabajo que por mucho tiempo me dio de comer, no voy a caer en el juego de salir a hablar cosas como realmente sí pasaron. Mejores cosas vienen”.

Evidentemente el canterano brumoso no quedó en los mejores términos, más allá de que hizo historia en el club que lo formó.