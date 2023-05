Cartaginés sorprende con movimiento que involucra a Ronaldo Araya

Cartaginés realizó uno de esos movimientos extraños, que necesitará de muchas explicaciones para entender: le dio las gracias a Ronaldo Araya y lo dejó ir.

Araya, de apenas 23 años, tenía contrato con los brumosos, sin embargo, el club anunció que no sigue más en la institución que lo formó y lo vio debutar en la Primera División.

Leonardo Vargas, gerente de Cartaginés (izquierda) y Ronaldo Araya dejaron ver la buena relación que tenían. De igual forma, el jugador salió del equipo al finalizar el Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

No importa de qué equipo sea aficionado, cuesta entender cómo los blanquiazules dejaron libre a un “10″ que desde que debutó se perfiló como uno de los grandes talentos del equipo. No obstante, este movimiento no sería aislado, sino que entraría en un paquete de negociaciones con Herediano.

Ronaldo pasaría a vestir la camiseta florense, mientras que a la Vieja Metrópoli llegarían Douglas López y Josimar Méndez. Tanto López como Méndez también fueron anunciados como bajas de los rojiamarillos y su destino está en Cartaginés.

En el caso de los brumosos, también dieron a conocer que el lateral Brandon Bonilla no continúa.

Noticia en desarrollo...