Luis Ronaldo Araya revela por qué cambió Cartaginés por Herediano

Uno de los fichajes más sorprendentes del actual mercado de transferencias fue el anunciado por el Herediano el 23 de mayo, cuando en sus redes sociales oficializó la llegada del volante Luis Ronaldo Araya, quien era una pieza clave en el Cartaginés.

El turrialbeño es una de las 10 contrataciones que el Team ha oficializado para el Torneo de Apertura 2023, y sin duda uno de los más destacados del certamen. Luis Ronaldo es un futbolista desequilibrante y con olfato goleador, que ganó el histórico Torneo de Clausura 2022 con los brumosos.

En un video proporcionado por el departamento de prensa del cuadro florense, Luis Ronaldo confesó los motivos que lo llevaron a firmar con el equipo rojiamarillo. Además compartió sus objetivos en el plantel dirigido por el técnico Jeaustin Campos.

“Sin duda pesó mucho que mi familia siempre ha sido aficionada al Herediano. Siempre me crié con personas seguidoras del Herediano e incluso asistíamos al estadio. Es por eso que la decisión no fue difícil. También me gusta mucho el equipo y tiene buenos jugadores, por lo que espero hacer un buen trabajo. Confío en que mis nuevos compañeros me reciban de la mejor manera”, dijo Araya.

El volante de 23 años, quien logró un campeonato y una Supercopa con los de la Vieja Metrópoli, también destacó la historia de la institución, lo cual fue clave en su decisión.

“Estoy muy contento de venir a un club con tanta historia, con tanta grandeza. Me ilusiona venir a aportar mi granito de arena y ojalá lograr muchos títulos. Siento que al venir acá se me abren muchas puertas, no solo en la Selección Nacional, sino también en el extranjero. Espero lograr grandes cosas en esta institución”, declaró Araya.

En un plantel con tantos jugadores, Luis Ronaldo confesó que deberá entrenar muy duro para ganarse un lugar en la alineación del entrenador Jeaustin Campos.

“Siento que soy una persona humilde y trabajadora. Espero venir a aportar y trataré de ganarme un puesto. Mi deseo es contar con el apoyo de la afición y ser recibido con los brazos abiertos. Quiero darlo todo por estos colores y brindar muchas alegrías, goles y títulos, que es lo más importante”, dijo Araya.

Sobre las negociaciones con el gerente general, Jafet Soto, y el gerente deportivo, Robert Garbanzo, el volante aseguró que no hubo mayores inconvenientes.

“Desde el momento en que ellos mostraron interés, siempre quise poner de mi parte para hacer lo posible y venir al Herediano. La verdad es que todo fue fácil. Ambas partes estábamos interesadas y nos pusimos de acuerdo rápidamente en la negociación”.

Con la llegada de Luis Ronaldo Araya, Herediano cedió en préstamo al delantero Josimar Méndez, mientras que el mundialista Douglas López se vestirá de blanquiazul, tras finiquitar su contrato con los florenses.