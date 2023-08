Ronaldo Araya destaca en Herediano y la afición de Cartaginés debe estar que se arranca el pelo

Dos goles en la primera fecha, dos asistencias ante Saprissa y empieza a entenderse muy bien con Elías Aguilar: Ronaldo Araya es otro, o parece que lo es, al menos no es el mismo que jugó con Cartaginés. Como brumoso a veces aparecía en el juego, otras no. En ocasiones de titular, pero no jugaba el encuentro completo, y en otras esperaba oportunidad en el banquillo.

Ronaldo llegó a Herediano y muestra su mejor versión: encarador, desequilibrante, punzante, peligroso en el uno a uno, y a eso hay que sumarle el entendimiento con Elías Aguilar.

“El profe (Jeaustin Campos) me usa en una posición que no es donde juego regularmente, pero me he acoplado bien. Donde él me use, voy a jugar, porque quiero participar y demostrar que estoy listo para jugar”, dijo Ronaldo, quien ahora en Herediano se desempeña como extremo.

Araya agregó que se esfuerza por ganarse el puesto, trata de no desentonar y tiene claro por qué en Herediano luce mejor de lo que se vio con Cartaginés.

“He tenido confianza, en el equipo me recibieron bien. Estoy muy contento; el cambio de club me hizo bien y no queda más que seguir esforzándome para los próximos partidos”, indicó Luis Ronaldo.

Aunque no lo expresó, da la sensación de que Ronaldo tenía una espinita clavada y con su desempeño empezó a dejar claro que habla en la cancha con un buen rendimiento.

“De mí se dijeron muchas cosas, en el otro club en el que estaba (Cartaginés) se llegó a decir que no estaba para jugar los 90 minutos y eso no es la verdad. Yo me preparaba para jugar, pero respeto las decisiones. Se habló mucho de eso y he demostrado que puedo jugar los 90 minutos”, resaltó Ronaldo Araya.

Ronaldo Araya dijo que le hizo bien salir de Cartaginés y pasar a Herediano. Aquí disputó el balón con Fidel Escobar, defensa de Saprissa. (JOHN DURAN)

Araya tiene claros sus objetivos: desea ser titular en Herediano, llegar a la Selección y dar el salto al extranjero.

“Jeaustin me ha dado la confianza de jugar como extremo y me he sentido bien. Cuando a uno lo respaldan, hay que devolver esa confianza con goles y asistencias. Me han dado los minutos que quería y así es más fácil demostrar. Estoy contento de estar en Herediano”, apuntó Luis Ronaldo.

Sobre la posibilidad de jugar en otro país, algo que surgió en los últimos días debido a los rumores de que Herediano había recibido una oferta por él, dijo: “Ese tema lo maneja Robert Garbanzo, no estoy muy informado al respecto. Me concentro en el equipo y en hacer las cosas bien. Si surge una oportunidad, bienvenida sea; si no, estaré contento de seguir aquí”, expresó el futbolista, quien también se refirió a la dupla que está empezando a formar con Elías Aguilar.

“Cuando era niño, veía a Elías y me gustaba su fútbol. Siempre me han agradado los jugadores talentosos, y Elías es uno de ellos. Tiene mucha calidad y aprendo de él; es un buen compañero y me ha dado buenos consejos”, resaltó Ronaldo Araya.