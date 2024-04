Danny Carvajal disfruta hacerle la vida imposible a los equipos grandes

Danny Carvajal es una de las claves de San Carlos, una de las gratas sorpresas del torneo nacional. Los norteños pelean con Herediano y Saprissa por el liderato y han hecho un semestre muy bueno, el cual los tiene muy cerca de sellar su clasificación.

El guardavallas, que brilló con Saprissa en la segunda década de los 2000, ha sido determinante para los Toros del Norte y, de hecho, en el último partido contra Alajuelense fue clave para que los manudos y norteños igualaran 1 a 1 en el Morera Soto.

La actuación de Danny recordó clásicos entre morados y manudos, en los que el portero fue pieza fundamental. Ante esto, en redes sociales no se hicieron esperar saprissistas ‘sacando pecho’ por el portero.

Carvajal, entre risas, recordó que en el Morera Soto levantó un campeonato, además de que tuvo actuaciones memorables que quedaron en la retina del Saprissa. Sin embargo, fue enfático en dar a conocer que él siempre le tuvo más expectativa a su visita al Ricardo Saprissa que a volver a la casa del León.

“La verdad, volver al Saprissa sí me tenía un poco ansioso, porque quería ver cómo me iba a recibir la gente, también la parte emocional... Yo ahí viví tantas cosas bonitas, lindas. Yo fui campeón, capitán de Saprissa. La verdad, tenía muchas ganas de jugar en el Ricardo. En cuanto al Morera, también quería, pero sobre todo por lo preciosa que está esa cancha”, dijo.

Danny explicó que, de hecho, en el camerino de San Carlos él y Jonathan McDonald compartieron en varias ocasiones discusiones sobre a quién silbarían más: si a él en la casa de Alajuelense o a Mac en la Cueva.

“No sé si siempre me va bien ante la Liga, pero sí le puedo decir que hay muchas anécdotas buenas mías contra la Liga. Entonces, por eso es que la gente cree que siempre me va bien ante ellos; ahora, le puedo decir que, así como lo hice bien contra Alajuelense, por ejemplo, contra Herediano también. Siento que me gustan este tipo de partidos”, declaró.

Pieza fundamental del equipo que está en la segunda posición con 28 unidades, Carvajal explicó que disfruta mucho su carrera a los 35 años.

“Ahora estoy contento, le puedo decir que con el arranque que tuve no estaba feliz. Me costó mucho adaptarme a la cancha sintética, al balón... Pero un día me topé con Erick Lonnis y me dijo: ‘Tranquilo, en 10 partidos ya estarás montado otra vez’... La verdad, tenía razón porque después de la fecha siete yo agarré confianza otra vez”, resumió.

Tan bien se siente Danny que se ilusiona de nuevo con un llamado a la Selección Nacional de Costa Rica, pese a que es consciente del momento que pasa el combinado tico.

“Tengo 35 años, pero estamos atentos, siempre uno tiene esa duda, más ahora estando cerca: ¿Será que se da? Ya veremos...”, finalizó entre risas.

Danny Carvajal fue un dolor de cabeza para Alajuelense como hace 10 años cuando defendía el arco del Saprissa.