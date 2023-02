Cartaginés no aprovechó un arranque idóneo y ahora se le vienen 15 días cruciales

No hay rival fácil, lo tenemos muy claro, y es evidente que los tres puntos valen lo mismo sin importar quién esté al frente. Ahora, tampoco es igual medirse ante adversarios que pelean de mitad de tabla para abajo, que chocar contra los favoritos al título. Por lo mismo, se puede asegurar que Cartaginés no aprovechó un arranque de torneo que parecía idóneo.

Paulo César Wanchope mantiene mesura ante el grito: ‘¡Fuera Chope, fuera Chope!’

Al final del Clausura 2023 veremos si a los brumosos les faltan los puntos que dejaron en el inicio, justo ante cuatro clubes que están en el fondo de la tabla acumulada y uno que se ubica en la mitad. El problema o en realidad el desafío ahora es que a los blanquiazules se les vienen cuatro duelos al hilo con oponentes más pesados: Puntarenas, Saprissa, Herediano y Alajuelense.

Tampoco es que lo de Paulo César Wanchope y los suyos fuera un desastre hasta ahora, por más que un grupo de aficionados ya pidió la salida del técnico el domingo anterior. Los centenarios tienen ocho puntos de 15 posibles y son cuartos, sin embargo, frente a Guanacasteca ganaban 2 a 0 al medio tiempo y empataron 2 a 2, mientras que Guadalupe FC los goleó 5 a 1 y San Carlos les robó una unidad del Fello (0 a 0).

Más allá de la victoria ante Pérez Zeledón (2 a 1) y la paliza a Santos (triunfo 4 a 0), se vienen 15 días intensos para Wanchope y su plantel, en los que incluso el futuro del estratega puede verse afectado.

Cartaginés no pudo imponerse ante San Carlos, en la fecha cinco del Torneo de Clausura 2023 y un grupo de aficionados se mostró muy molesto con el técnico Paulo César Wanchope. (Rafael Pacheco Granados)

Incluso, tres de estos compromisos son de visitante: viaje a Puntarenas (miércoles 8 de febrero, 8 p. m.), salida para medirse al Monstruo (fecha y hora por confirmar), local ante el Team (domingo 19 de febrero, 11 a. m.) y luego desplazamiento a la Liga (martes 21 de febrero, 8 p. m.). La tensión sube, pese a que no lo consideren así en el plantel.

“¿Por qué presión al inicio del campeonato? Perdimos feo un partido, pero los otros equipos también han caído. No hay que desesperarnos, todos los rivales empatan o ganan, pero no podemos perder la cabeza por un mal partido ante Guadalupe. No estamos trabajando mal, estamos haciendo las cosas bien y si ganamos el miércoles y se nos dan los resultados, podemos seguir en la pelea”, consideró Michael Barrantes

Más allá del pensar de Barrantes, la realidad es que al principio, al medio o al final siempre hay presión y con mucha más razón cuando se tiene un plantel tan amplio y lleno de calidad.

Aunado a esto, desde el propio club de la Vieja Metrópoli han recalcado que deben ser más exigentes y tras el campeonato que ganaron en el 2022 se debe ver otro Cartaginés.

Cartaginés y San Carlos compartieron su frustración

No hay duda que el panorama sería muchísimo mejor si tuvieran dos, tres o más puntos en este momento. Ahí sí, la presión sería menor y tendrían un poco más de aire para esta seguidilla tan compleja para los brumosos. La tarea no parece sencilla, pero los futbolistas saben que si quieren protagonismo, deben responder a la hora grande.

“Estamos y queremos pelear siempre arriba, estar en los primeros lugares y no podemos bajar la cabeza... Estamos obligados, la idea nuestra es hacernos fuertes en casa, no se nos dio pese a que lo intentamos y ahora tenemos que ir a buscar afuera lo que no conseguimos... Tenemos que ponerle el pecho a las balas, arriba mirar qué nos faltó y mejorar”, comentó Marcel Hernández.