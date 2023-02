Cartaginés y San Carlos compartieron su frustración

Cartaginés necesitaba curarse las heridas de aquella caída durísima que se llevó ante Guadalupe. El remedio más efectivo para los moretones que dejó esa paliza era una victoria, que no se gestó en el Estadio Fello Meza.

Ahí, los brumosos empataron 0 a 0 contra San Carlos. Los de la Vieja Metrópoli protagonizaron un partido entretenido contra unos ‘Toros del Norte’ que también llegaban urgidos, porque aún no conocen la victoria en lo que va del Clausura 2023.

Se encontraban frente a frente un equipo que aún no logra comprender lo que le sucedió en su visita al cuadro de Wálter Centeno y otro que está francamente peleado con la victoria.

El gol nunca llegó. Y no porque no se generan ocasiones importantes, sino porque simplemente hay partidos en los que no hay forma de que el balón ingrese.

Pasó así de un lado y del otro. Sin duda, eso genera presión y algo más, aunque Michael Barrantes lo niegue.

“No, debemos enfocarmos más sí, pero preocuparnos sería solo si no creamos las opciones y yo creo que tuvimos opciones para meter gol, llegamos y supimos controlar bastante bien a San Carlos. Entonces yo creo que más que preocupación, es ocuparnos durante la semana y tener más fineza a la hora de definir”, citó Michael Barrantes en zona mixta.

El futbolista de Cartaginés no entiende por qué los periodistas le hablan de presión, al considerar que este es el arranque del campeonato.

“Tiene toda la razón, perdimos feo (contra Guadalupe), pero los demás equipos han perdido partidos. No hay que desesperarnos, todos los equipos también empatan y ganan”.

Insiste en que los brumosos no pueden perder la cabeza porque perdieron un partido la semana pasada, pero a su criterio, eso no significa que hagan las cosas mal.

“No vamos a perder la cabeza y no quiero que ustedes (periodistas) tampoco empiecen a meterles ideas negativas a la afición, porque todos somos conscientes de lo que está pasando en el equipo. No tenemos que perder la cabeza”, insistió Barrantes.

El capitán de San Carlos, Jonathan McDonald trató de ser lo más autocrítico posible en sus declaraciones a FUTV.

“Puntuamos de visita, pero no fue lo que se reflejó en el partido, hicimos un grandísimo primer tiempo, donde manejamos la mayoría de la posición de la pelota y de opciones de gol. Estamos teniendo malas tomas de decisiones en el último cuarto y se nos está complicando”, expresó Jonathan McDonald.

Para él lo más difícil para San Carlos es que la pelota llegue limpia y clara al último tercio y que tienen que trabajar.

“Salimos con un punto, en una cancha difícil, con un rival con grandísimos y se vio que los dos equipos queríamos el partido, porque los últimos 15 minutos fue intenso, de ida y vuelta, con acciones en las dos áreas y hubo profundidad. Nos vamos contentos con un punto, pero nos urge ganar”, citó McDonald.

Acciones. La molestia de Kendrick Enríquez al desaprovechar una opción clarísima frente al marco, a falta de cinco minutos para el final, evidenciaba la frustración que genera el no lograr el gol.

Un minuto después pasó lo mismo con Allen Guevara.

No había forma, ni siquiera por la aplicación en los trazos de Michael Barrantes, ni con el segundo aire que mostraron los brumosos con el ingreso de Marco Ureña.

Pero es que San Carlos también hacía lo suyo y quería sorprender en ese cierre electrizante.

Justo cuando se anunciaron ocho minutos de reposición, Luis ‘Chicharrón’ González en el minuto 90 aceleró el corazón de los norteños. Estuvo a nada de anotar. Increíble, pero cierto.

Las emociones quedaron para el final. La defensa norteña supo controlar los embates del ataque de Cartaginés y no concedió libertades a Marcel Hernández.

También generaba juego y Jonathan McDonald es una pieza clave en su funcionamiento.

De menos a más. El partido fue creciendo en emociones conforme avanzaban los minutos.

Gustavo Médez envió un aviso real de que el partido no sería tan solo de cálculo, como ocurrió en los primeros minutos.

También se presentó una situación polémica y que sin duda, dará de qué hablar.

Yosiel Piedra recibió la roja directa por lanzar un manotazo al rostro de Michael Barrantes. Brayan Cruz disparó esa tarjeta de inmediato.

Se desataron los reclamos y el central se fue a conversar con el cuarto árbitro, César Orozco. Después de eso, cambió su decisión.

El silbatero anuló la roja y se la cambió por una amarilla. Fue un claro alivio para los norteños y los brumosos nunca comprendieron qué fue lo que pasó.

Pero así pasó y nadie quería desconcentrarse. Llegó una jugada importante de Cartaginés, con un remate de Isaac París, luego de bajar la pelota, tras un centro de Luis Ronaldo Araya.

Eso despertó el ataque blanquiazul. En uno de esos intentos, sobresalió el achique del guardameta Bayron Mora a Marcel Hernández.

Un error en salida de Kevin Espinoza por poco le cuesta caro, porque Daniel Díaz envió un misil que por poco abre el marcador.

Un centro de Jordan Smith propició un cabezazo de Marcel Hernández que de nuevo estuvo cerca.

No faltaron emociones, pero sí los goles. Y eso genera frustración en los protagonistas.

Ficha del juego

0 Cartaginés

Darryl Parker, Jordan Smith, Kevin Espinoza, Kendrick Enríquez, Dylan Flores, Michael Barrantes, Kenneth Cerdas, Isaac París, Ronaldo Araya y Marcel Hernández.

D.T.: Paulo Wanchope

Cambios: Allen Guevara (París, al 45′), Marco Ureña (Cerdas, al 59′), Brandon Bonilla (Araya, al 68′) y José Quirós (Smith, al 77′).

0 San Carlos

Bayron Mora, Eduardo Anderson, Yurguin Román, Yosel Piedra, Gustavo Méndez, Rachid Chirino, Roberto Córdoba, Christian Martínez, Jonathan McDonald, Sebastián Acuña y Daniel Díaz.

D.T.: Víctor Abelenda

Cambios: Alberth Villalobos (Méndez, al 64), Luis González (Chirino, al 64′), Jason Vega (Mora, al 72′), Erick Zúñiga (Díaz, al 87′) y Dilan Bran (Acuña, al 87′).

Goles: No hubo.

Árbitros: Brayan Cruz al centro, asistido por Luis Granados y Marvin Espinales. Cuarto árbitro: César Orozco.

Estadio: Fello Meza, Cartago, 11 a. m.