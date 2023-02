Paulo César Wanchope mantiene mesura ante el grito: ‘¡Fuera Chope, fuera Chope!’

La afición de Cartaginés no está nada contenta con los últimos partidos de su equipo. (Rafael Pacheco Granados)

Si bien es cierto Cartaginés sigue invicto en el Fello Meza, el empate 0 a 0 contra San Carlos alimentó la molestia de muchos aficionados brumosos que desde las gradas empezaron con un grito duro y directo: ‘¡Fuera Chope!’.

Paulo César Wanchope es un hombre de fútbol y sabe mejor que nadie que los técnicos viven de resultados. Es algo que siempre ha sido así; también es algo que nunca cambiará en el fútbol.

Al analizar lo que fue el juego entre brumosos y norteños, apuntó que en términos generales, a pesar de que el partido tal vez no fue muy claro para Cartaginés, tuvieron unas cinco o seis opciones de gol muy claras.

“Lo que le pido al equipo es que tanto para atacar como para defender tenemos que estar en bloque, tenemos que estar unidos y en ocasiones había muchos espacios entre los delanteros y el medio campo. Incluso la defensa”, apuntó Paulo Wanchope.

Dijo que en el descanso hablaron de eso y lo corrigieron, así que ganaron los segundos balones y que es algo que deben mejorar.

“Rescato el hecho de dejar el arco en cero, de la lucha de los muchachos, de ir hasta el final, de buscar ese arco y no conformarnos en ese tiempo con el empate, sino que hasta el último minuto lo buscamos. Tuvimos las opciones claras, que desgraciadamente no pudimos concretar”.

Este empate sin goles y en casa ocurrió después de la caída por goleada ante Guadalupe. Eso es lo que siembra más molestia entre la afición brumosa.

¿Qué le dice a la afición, porque ahora que terminó el partido de escucharon gritos de “Fuera Chope, fuera Chope...’, porque quieren ganar y ya empiezan a desesperarse un poco?

La desesperación es normal. En mi caso siempre he tenido eso encima y la expectativa sobre mi persona siempre va a ser alta. Tengo que lidiar con eso. Ya al inicio de esta temporada, la gente vio una cara buena, importante, con lo de la Copa y como iniciamos el torneo.

La semana pasada tuvimos un partido complicado, difícil, atípico para el Cartaginés y yo creo que en la semana hemos trabajado muy bien.

Para los que vieron el partido, o para los que no vieron el partido, el 0 a 0 van a decir que no hubo opciones de gol, pero los que estuvieron acá y pudieron observar el partido, a pesar de todo el sentimiento de la gente, tuvimos opciones claras de ganar el partido.

Paulo César Wanchope ve a todos los equipos con posibilidades de clasificar. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué analiza de estas jornadas, con ocho puntos y qué tan conforme o disconforme está?

Nosotros nos visualizamos siempre en los primeros lugares. De momento estamos ahí, estamos vivos, estamos en los primeros lugares. Deberíamos tener más puntos, pero también hay que respetar a los rivales, que hacen lo suyo, que están peleando cosas importantes y no podemos ser tampoco tan soberbios de simplemente ver lo nuestro.

El rival juega y conforme pasen las jornadas, esto va a ser así. Yo quisiera tener la solvencia y ganar todos los partidos y ojalá por goleada, porque eso es lo que queremos, esa no es la realidad.

Hay que trabajar duro, partido a partido. Hay semanas como esta que pasó, en la que tuvimos que levantar cabeza, ánimo, estar unidos y cada jornada y cada partido va a ser diferente.

Por momentos se ve que Cartaginés quiere rotar todo sobre Marcel Hernández y que le exigen de más, Jordan Smith se excede en los centros y Marco Ureña tiene un trabajo que podría ser titular. ¿Cómo evalúa eso?

La exigencia es general, siempre hablo del equipo, de poder vincular la defensa con ataque y el ataque con defensa. Yo creo que vamos sobre esa línea. Jordan, al igual que todos, quisiéramos que sean perfectos y en el mundo no conozco a ninguno. Sin embargo, hay centros muy buenos que nuestros delanteros no atinaron a ir, a anticipar y entonces hay de todo.

Entiendo lo de Jordan, toda su carrera han estado encima de él, en toda su carrera y al partido que va le van a gritar y le van a exigir. Él tiene que lidiar con eso, pero ha hecho cosas importantes.

Ureña también. Cuando entra vemos el complemento que pueda tener en este caso cuando terminó jugando con Marcel. El hecho de que Marcel pueda venir a pivotear y Ureña ir al espacio. Se mueve muy bien, es uno de los mejores jugadores en los últimos 15 o 20 años, que sabe correr a los espacios, que marca el pase, que hace diagonales y lo tenemos acá y vamos a aprovecharlo.

¿Qué se puede esperar este miércoles, en la visita al Puerto?

Esperamos el mejor Cartaginés. Conforme avancen las jornadas y ya la tensión va a ser más grande. Cada partido va a ser propio casi de una final, porque queremos estar ahí, queremos asegurarnos esa clasificación lo más rápido posible y todo está muy cerca. Todos los equipos tienen la posibilidad de clasificar.

¿Le pide paciencia a la afición?

La afición tiene derecho de exigir, no derecho de insultar, pero bueno, nos aguantamos, pero sí tiene derecho a exigir, es normal (...). Pagan su entrada, algunos gastan gasolina, lo que sea, vienen con sus hijos. Y una familia de tres, cuatro o cinco pesa el bolsillo.

Tenemos nosotros que ser exigentes y conscientes de que la afición hace un esfuerzo por venir a ver a su equipo ganar y jugar bien.

¿Del partido de la semana pasada a este, cuál es el que le preocupa más, ser goleados de visita o dejar puntos de local?

Ya ese partido lo vamos a olvidar. Ahora, hay que recordar que este equipo desde que llegamos, desde el inicio de Copa hasta el día de hoy, siempre ha anotado, siempre hemos hecho gol. No hemos terminado ningún partido en cero. Por esa razón, no nos podemos volver locos.

Si pasan tres, cuatro o cinco fechas y no hay gol, ahí sí hay que encender alarmas. Por ahora no, en ese departamento, Cartaginés ha sido y es fuerte. No volvernos locos y seguir trabajando día a día, recuperarnos y enfrentar el partido del miércoles que será otra batalla.