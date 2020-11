“Lo que vivo es único, porque antes de llegar al club seguía a Cartaginés como aficionado. Me siento bendecido de estar en la cancha defendiendo estos colores... En este momento quiero hacer las cosas bien en Cartaginés, tener la regularidad que tanto me ha costado, consolidarme y ganar roce. Mi aspiración es el fútbol internacional, es la Selección y para eso trabajo, pero llegará conforme me consolide en Cartaginés”, señaló Daniel, quien también registra un tanto.