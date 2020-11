Siempre le he dicho a los muchachos que no es la cantidad, sino la calidad. Aunque algunos jueguen poco, deben demostrar por qué están en Cartaginés y todos lo han hecho. El equipo ha manejado un buen nivel y aunque hay cosas que corregir, al ser líder quiere decir que las cosas se hacen bien. Todo esto se debe al gran grupo que hay, porque todos tienen hambre, todos están bien y los que no juegan tanto también demuestran que están listos.