“Se me han presentado situaciones en la vida que me obligaron a madurar antes de tiempo. Son temas personales que viví a nivel familiar, como la separación de mis padres y es difícil. Cuando mis papás estaban juntos teníamos más comodidades, pero luego vivimos situaciones económicas más complejas. Al iniciar en Cartaginés tuve momentos en los que no tenía un par de tacos buenos, pero mi abuelo siempre me apoyó y me traía a entrenar todos los días desde Turrialba. Además, mi mamá y mi hermana también me ayudaron muchísimo”, describió.