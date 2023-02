Andrés Carevic: ‘Nos faltó fortuna’

¿Está disconforme porque no consiguió la victoria?

Creo que no estoy molesto, pero queríamos ganar por las circunstancias del partido. Hay que evolucionar en algunos puntos, pero siento que nos faltó fortuna porque tuvimos siete ocasiones de gol y no entró el balón. Cuando estuvimos 11 a 11 fuimos superiores, pero cuando tuvimos uno más también y la molestia es que no ganamos cuando pudimos ganar, pero nos llevamos un punto en un clásico y una cancha difícil.

¿Qué le faltó a Alajuelense?

Sí, creo que cuando estábamos 11 contra 11 nos plantamos bien. Después cuando quedamos 11 contra 10 fuimos superiores, pero no se reflejó esto en el arco rival. Nosotros generamos para ganar, pero bueno no corrimos con la suerte que a veces hay que tener.

Yo creo que son partido para mejorar, entonces estamos en la fecha cinco y continuaremos evolucionando. Yo del arbitraje no hablo, sé que dieron situaciones al final que no fueron falta, pero al final de cuentas los árbitros tienen su instructor y ellos deben trabajar para seguir mejorando.

¿Por qué no toma en cuenta a Doryan Rodríguez?

Con Doryan está bien, tiene que seguir evolucionando como gente que no jugó. No es personal, no le tocó participar, pero debe seguir trabajando porque en cualquier momento puede jugar.

¿Está satisfecho con el resultado?

No estamos satisfechos por el resultado, porque no corrimos con la fortuna de ganar el juego, tenemos que mejorar, van cinco fechas y hay cosas que podemos hacer mejor. Debemos seguir trabajando, los jugadores lo hacen bien.

¿Ya decidió que Leo Moreira sea el titular?

El tema de los porteros seguirá evaluándose.

¿Qué le da Doryan Rodríguez y que le da Ángel Tejeda?

Doryan... No hablo mucho de la parte individual, Tejeda es de área y de juego aéreo. Doryan juega con buenas diagonales. Tenemos buenas características ofensivas.

¿Cómo evalúa el error en la táctica fija al recibir un gol?

Es importante que nos pase ahora, las conclusiones vienen ahora de lo que podemos mejorar, es bueno que nos pase ahora para que a la parte final podamos evolucionar y sacar ventaja de las situaciones.