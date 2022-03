Alexandra Pinell, María José Zúñiga y Mia Corbin son las primeras jugadoras de Alajuelense en vivir en el CAR

Alexandra Pinell, María José Zúñiga y Mia Corbin se sienten a gusto instaladas en la residencia del CAR. (Prensa Alajuelense)

Que haya jugadores de liga menor que viven en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares no es nada nuevo.

Pero que esa ‘Casa Don Pedro’ —como se bautizó la residencia en el complejo donde opera Alajuelense en su día a día— también se convirtiera en el ‘hogar’ de integrantes del equipo femenino es algo que ocurrió entre finales de 2021 y principios de 2022.

Cuando se construyó el edificio no estaba planeado que fuera así, porque la intención inicial era que ahí vivieran los jugadores de liga menor y que también sirviera de cuartel de concentración para el primer equipo masculino.

Sin embargo, la revolución con las leonas inicia por la propia casa y cuando esa residencia ya estaba lista en Alajuelense tomaron la decisión de que también estaría a disposición del equipo femenino para sus concentraciones, como ocurrió en las semifinales y la final del torneo pasado.

La coordinara del fútbol femenino de la Liga, Mercedes Salas, contó a ‘La Nación’ que las cosas no quedaron ahí, pues una futbolista quería irse a vivir al CAR.

Se trata de Alexandra Pinell, quien es de San Carlos y desde que fichó con Alajuelense alquilaba una casa en El Roble de Alajuela.

“Un día ella me hizo la consulta de que si se podía y de inmediato yo misma le respondió que no se podía, porque era solo de hombres. A mí me parecía extraño decirle que sí y de verdad yo pensaba que no se podía”, recordó Salas.

Empero, Pinell seguía con esa idea y de vez en cuando insistía; mientras que Salas sentía que la jugadora de verdad estaría más cómoda en el CAR y dice entre risas que un día se animó a preguntarle a Agustín Lleida, sin imaginar la respuesta que le dio el director deportivo del club.

“Le hice la consulta a Agustín y él me dijo que sí, que claro, que no había ningún problema en que jugadoras vivieran en el CAR, solo que pensáramos cómo se manejaría, dónde se iban a ubicar. Entonces ya me reuní con Cristian Rodríguez, también con el profesor Crisanto Ulate que es el encargado de los niños. El edificio es bastante grande, hay bastante campo y buscamos dónde ubicarlas”.

Primero les dieron un espacio y casi de inmediato les otorgaron otro. Cuando la Liga fichó a la estadounidense Mia Corbin también optaron porque ella viva en el CAR.

“Llevamos a Pinell y en esos días también llegó María José Zúñiga. Ahí tenemos a Mia también. Se nos aprobó y es un éxito, ellas con sus medidas, con sus reglas, cumpliendo las reglas tanto de escuelas de fútbol, como femenino y masculino y están hospedadas por ahorita ellas tres”, relató Mercedes Salas.

Dijo que los papás de la nicoyana María Paula Arce le alquilan un apartamento en Turrúcares y que la jugadora habló con ella para irse a la residencia, pero era menor de edad.

“La semana pasada cumplió los 18 años y estoy esperando esta semana poder hablar con Agustín y con Cristian y que se nos avale para ver si podemos tener ya a cuatro chicas en la residencia”.

Salas asegura que el habilitar esa residencia para el equipo femenino es importante para las jugadoras y para ella misma.

“Sé que están ahí, que tienen su alimentación, que van a entrenar en la madrugada y regresan a descansar. Creo que es un éxito. Ellas están muy contentas. En la mañana tienen su desayuno con todo el cuerpo técnico y demás muchachas que entrenan, después el almuerzo, en la tarde la merienda y en la noche la cena. Y no tienen queja de nada, están muy felices de estar ahí”.

Antes de la última práctica previo al partido de este miércoles entre Alajuelense y Herediano, la guardameta María José Zúñiga reveló que en su caso, desde que se habló que la iban a contratar, le ofrecieron mudarse a la residencia en el CAR.

En ese momento dijo que no, porque sentía que quedaba muy largo, “más que todo por tema de universidad y trabajos”.

“Pero al final logré decidirme, ya que matriculé sólo materias teóricas y también porque entrenamos ahí mismo y así no se me complica el traslado, ya que no tengo vehículo. Y otro motivo es porque trabajo con un grupo de liga menor y con porteras y todo queda ahí mismo”, mencionó Zúñiga.

Hoy considera que esa posibilidad significa mucho para ellas, porque es un apoyo que les da el equipo para que quienes son de largo puedan cumplir un sueño.

¿Cómo es vivir en la residencia? “Es bastante bueno, ya que contamos con todas las comodidades. Por ejemplo, se tiene su propio escritorio para poder estudiar, la alimentación, las instalaciones... La verdad yo me siento muy bien”, respondió la guardameta.

Y agregó: “Se marca la diferencia en que nosotras somos muy tranquilas, cumplimos con todo lo que nos pidan, tanto en la residencia como en el club. No hacemos cosas indebidas, o que estén contra las reglas que nos ponen. Así que sabemos que más adelante habrá muchas más chicas acá”.

Este miércoles se jugará la cuarta fecha del Apertura 2022 del fútbol femenino. Suva Sports recibirá a Sporting FC (1:15 p. m.); Pérez Zeledón se enfrentará a Saprissa FF (6 p. m.), Pococí se medirá a Dimas Escazú (7 p. m.) y Alajuelense será local contra Herediano (8 p. m.).