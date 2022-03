‘Leonas’: Alajuelense lleva al cine la historia de diez rostros de su equipo femenino

Shirley Cruz cuenta que disfrutó mucho la grabación del documental 'Leonas', pues sus papás vivieron una faceta distinta y ella pudo mostrar a Pavas. (Prensa Alajuelense)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Alajuelense reitera su compromiso con el fútbol femenino y con el apoyo de kölbi logró hacer realidad un proyecto que traía entre manos desde hacía tiempo.

“Leonas”. Así se llama el documental que se estrenará el próximo 20 de abril en una premier con alfombra roja y que a partir del día siguiente estará en la cartelera de Nova, en el cine.

“Vamos a visibilizar ese esfuerzo que ha venido haciendo Liga Deportiva Alajuelense por apoyar el fútbol femenino. Leonas permitirá a la gente conocer un poquito más en detalle las historias de diez emblemas de este gran esfuerzo. Vamos a ver también verdades incómodas como las que han tenido que lidiar cada una de ellas y que buscamos visibilizar como club un poco para seguir en la búsqueda de esa equidad de género y esa igualdad de oportunidades en el deporte”, expresó el presidente del club, Fernando Ocampo.

Con orgullo mencionó que el equipo femenino tiene sus propios patrocinadores para ser absolutamente sostenible.

“Podemos decir que el fútbol femenino no solo es parte fundamental de la institución, sino que se genera sus propios recursos”, expresó el jerarca, al tiempo que indicó que todos los ingresos que se perciban por este documental estarán destinados única y exclusivamente para el proyecto de fútbol femenino de Alajuelense, con más de 150 niñas en procesos de liga menor.

El documental consta de 10 episodios, cada uno girando en torno a 10 mujeres diferentes y de sus vidas detrás de las canchas. Sus inicios, sus duelos, sus realidades. En conjunto, las 10 historias son una representación de la diversidad cultural y socioeconómica que existe dentro del marco de la mujer costarricense.

Ahí se retrata la historia de Shirley Cruz, Gabriela Guillén, Noelia Bermúdez, Gabriela Aguilar, Mercedes Salas, Lixy Rodríguez, Fabiola Villalobos, Marilenis Oporta, Alexandra Pinell y María Paula Arce.

“Para nosotras fue una bonita experiencia formar parte del documental, es muy importante que la gente solo nos ve los 90 minutos cuando jugamos, pero hay muchas que hemos pasado muchas dificultades para llegar hasta donde estamos hoy en día y no solo las diez personas que salimos en el documental, sino las 25 que forman parte de la institución”, expresó la capitana de Alajuelense, Shirley Cruz, ante una consulta de ‘La Nación’.

La referente del fútbol femenino costarricense considera que quienes acudan al cine para ver ‘Leonas’ se llevarán una sorpresa muy grata.

“Las historias son muy interesantes y también a la empresa privada, que dependemos mucho del apoyo y ocupamos de ellos para que estas 150 niñas puedan tener muchas más ilusiones y puedan cumplir sus sueños”.

Además, dijo que la producción será de mucha ayuda para esas mamás que saben que sus hijas tienen habilidad para jugar y que sueñan con ser futbolistas, pero que tienen dudas.

El público en general podrá ir a ver 'Leonas' al cine a partir del 21 de abril. (Jose Cordero)

“Con estas historias, muchas madres se van a poder identificar, porque es problemática actual, la brecha se ha reducido, pero queda mucho por mejorar. Al menos en mi caso lo disfruté mucho porque también les enseñé un poco de dónde vengo, de Pavas, de una zona conflictiva y que todos tenemos oportunidades, pero cuando las oportunidades llegan hay que tomarlas con responsabilidad. Esto es una lucha y tenemos que seguir persistiendo y también a las empresas privadas que dependemos de ellos”.

Cruz añadió que el documental es justamente para eso, para que la gente vaya, lo disfrute y que todos se den cuenta de que el fútbol ha crecido, pero sigue la brecha enorme con respecto a lo que ya tiene el fútbol masculino.

“Acá en la Liga nos estamos apoyando de la estructura que tienen ellos y parte es esto, nos están dando visibilidad, cosa que muy pocos equipos tienen esa oportunidad, o incluso a nivel de liga no todos los equipos tienen esa posibilidad. Hay que dar el ejemplo y eso es lo que se está logrando hoy en día”.

La ‘10′ mencionó también que cada una ha hecho muchas cosas para estar donde está el día y de hoy, pero que el gran mensaje para la niñez es que los sueños se pueden hacer realidad siempre y cuando se trabaje y las cosas se hagan con pasión, porque así es como llegan las oportunidades, luchando por ellas.

“En la parte personal a mí me gustó y lo disfruté mucho porque mis papás estuvieron en una forma no habitual y más bien ellos se ponían muy nerviosos, porque no todo el tiempo les piden a ellos hablar de la hija”.

Shirley relató que esa parte fue muy bonita para ella y que el productor Andrés Bronnimann hizo el momento muy ameno.

“En mi caso, el poder presentar a Pavas, la comunidad, dónde inicié, todo el mundo piensa que uno inicia en un campo normal y no, es en cemento. Ese tipo de cosas que era lo que había en ese momento, nunca fui a una escuela de fútbol, la escuelita mía fueron las mejengas del barrio, hasta que empecé un tipo de fútbol más estructurado en Juegos Nacionales”, apuntó.

Dijo que ya se sabe un poco de la historia de cada una, pero que en ‘Leonas’ se tocan más a fondo las dificultades que cada una pasó.

“Espero que la gente de verdad disfrute. Y si alguna mamá tiene alguna consulta, o cosas que nos pasan a nosotros día a día, para eso estamos, para ir abriendo camino por todas las dificultades que puedan pasar”, subrayó.

Gabriela Guillén también dijo que esta fue una experiencia bastante diferente, pero cree que las diez mujeres que aparecen en el documental lo disfrutaron muchísimo.

La lateral reseñó que es muy fácil trabajar con el productor Andrés Bronnimann y que eso ayudó para que todo fuera más sencillo, porque considera que para hacer una grabación de este tipo tiene que haber cierta confianza “y yo creo que él es muy bueno en lo que hace”.

“Lo disfrutamos muchísimo, no es a lo que estamos acostumbradas, horas de horas detrás de una cámara y de un balón también, pero el objetivo es visibilizar la lucha de cada una de nosotras y mostrarnos al mundo como somos después de entrenar y tal vez inspirar a muchas mujeres, esa es la idea y es lo que esperamos que se pueda ver”, destacó Guillén.

El documental ‘Leonas’ dura una hora y las protagonistas insisten en que este proyecto las entusiasma, porque mejor que nadie saben que cada mujer siempre tiene una historia que contar para inspirar a los demás.