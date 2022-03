El detrás de cámaras de ‘Leonas’ despierta más expectativa

Gabriela Guillén se ilusiona al pensar en que las salas del cine se llenarán para ver el documental 'Leonas'. (Prensa Alajuelense)

Con el mismo ímpetu que afrontan sus partidos en el Apertura 2022, quienes integran el equipo femenino de Alajuelense sienten una gran emoción ante la cercanía de ver en la pantalla grande esas historias que las dibujan a ellas como futbolistas, pero que también representan la lucha de muchas mujeres en diferentes ámbitos.

Sin hacer ‘spoilers’, el detrás de cámaras del documental ‘Leonas’ despierta más expectativa no solo entre las protagonistas, sino en los aficionados.

“Me siento muy emocionado y también muy honrado de que la Liga y las futbolistas se abrieran y me dejaran contar sus vivencias y espero poder hacerle justicia a sus historias, pero es un gran sentimiento de responsabilidad, de poder visualizar lo que ellas encierran y que de verdad sean vistas como unas heroínas en Costa Rica”, expresó el director del documental, Andrés Bronnimann.

Él es un director de cine y emprendedor costarricense de 26 años. Su largometraje ‘The Universality of It All’ (2021), es un documental acerca de las causas y efectos de la migración humana, galardonado internacionalmente hasta llegar a ser distribuido en Amazon Prime y XBOX.

Además, su más reciente colaboración con el ICT, Esencial Costa Rica, Wondermore y el BAC, dio fruto al proyecto “Una Mirada Hacia Adentro”, que se estrenó en IMAX en el país el año pasado.

Después de eso surgió ‘Leonas’, una producción que le resultó sumamente llamativa desde el primer momento.

Bronnimann contó que su proceso es muy naturalista, en el sentido de que le gusta ir solo, entrevistar, conocer y saber un poco de dónde vienen las protagonistas.

“Con muchas fuimos a los lugares en donde aprendieron a jugar fútbol, estuve entrevistando a sus papás, viendo la otra cara detrás del fútbol y viendo a la persona como son. Creo que mi equipo favorito hoy en día es este conjunto femenino de Alajuelense”, destacó.

A él le resulta un verdadero honor el poder ser el director de esta serie de diez capítulos unidos en un mismo documental.

“Es histórico, porque no se ha presentado en el cine una película hecha por un club de fútbol, que celebre el fútbol femenino. Es una primera vez, estoy muy emocionado y ahorita que estamos en proceso de post producción, terminando, viene el estrés, pero la emoción es muy alta”.

Mencionó que la Liga tenía mucha información sobre las jugadoras, pero a la vez no quería saber tanto, porque considera que hacer un documental es como hacer una investigación de algo.

“Y yo voy más tratando de no tener ningún juicio y sin noción previa, e ir simplemente como un participante a conocer la historia que voy a contar y ya después me las arreglo a ver cómo la cuento. Eso fue lo que hice, tratar a cada una por igual y simplemente ir y dejar que me empapen de información”.

Andrés Bronnimann es el director del documental 'Leonas'. (Jose Cordero)

Bronnimann es costarricense, pero no había vivido en el país durante siete años. Regresó en 2020 a territorio nacional y con una sonrisa asegura que desde ese momento los proyectos no han parado.

“Cada proyecto es especial para mí y en cada proyecto voy mejorando como cineasta, entonces esto es una nueva cosa que no ha pasado antes, una película en el cine hecha por un club y estoy muy emocionado por poner un nuevo precedente para el fútbol y para las producciones audiovisuales de Costa Rica”.

Lo ilusiona pensar en lo que ocurrirá a partir del 21 de abril, cuando ‘Leonas’ esté disponible en cartelera para el público en general, en Nova Cinemas. De hecho, las entradas ya están en preventa, en novacinemas.cr.

“Uno ve a la afición que siempre acompaña a estas muchachas y eso es lo que queremos ahora en el cine también. Las taquillas se irán directo para el proyecto femenino y ver a las futbolistas en la pantalla grande es sumamente importante para las mujeres y para los niños, porque la meta al final del día es que cuando uno piense en fútbol, la primera imagen no sea un hombre jugando, sino también una mujer”, subrayó Bronnimann.

La lateral Gabriela Guillén dijo que todo se dio muy natural, con las grabaciones tanto en las prácticas, como en la casa.

“Andrés es un crack y aunque uno se siente con la cámara detrás, está cómoda. Él lo guiaba a uno y es muy chiva que se va a mostrar un poquito de mi día a día, de qué hago después de entrenar y estas cosas. El hecho de saber que mi vida diaria va a salir en un documental, es bastante bonito”, mencionó la futbolista.

‘Leonas’ encierra las historias de Shirley Cruz, Gabriela Guillén, Noelia Bermúdez, Gabriela Aguilar, Mercedes Salas, Lixy Rodríguez, Fabiola Villalobos, Marilenis Oporta, Alexandra Pinell y María Paula Arce.

“No sé los detalles sobre las historias de las demás, solo de un par que hemos estado comentando entre varias, pero cada una tiene su toquecito llamativo”, apuntó Guillén.

Y agregó: “Nunca me imaginé que se fuera a hacer un documental de ‘Leonas’. Melissa Herrera tiene uno, de su historia, pero el hecho de que se haga un documental en la institución, con la historia de varias es importante. Somos diez, pero representamos no solo a las demás del equipo, sino a muchísimas futbolistas en el territorio nacional, que salimos de acá a trabajar”.

Ella lo resume como una experiencia totalmente diferente, porque las grabaciones tenían algo distinto.

“Había momentos en los que yo pensaba qué digo, porque no era entrevista de pregunta y respuesta. Él no me hacía una entrevista cuando estábamos grabando y sé que hay compañeras como (Alexandra) Pinell que es introvertida, entonces quiero ver la historia de ella. Es como el papel de una actriz, pero no tan falso porque ahí se muestra tal y como sos”.

Algo que la entusiasma es que a futuro se podrá repasar este documental y comparar los cambios que se han seguido dando, porque ella anhela que dentro de algún tiempo, el ́fútbol femenino llegue a ser profesional en Costa Rica.

“Es bueno que esto quede para que las futuras generaciones en unos diez años, cuando sean 100% profesionales, conozcan a las anteriores y lo que hicimos para hacer brecha. Yo ya quiero conocer a las leonas del futuro, a las cachorras y que tengan por seguro que voy a estar ahí, en el estadio nuevo de la Liga apoyando desde las gradas a las nuevas chicas, deseándoles siempre lo mejor. Voy a ser una aficionada más cuando ya no esté jugando y poder ver cómo sigue creciendo el fútbol femenino”.

Por lo que hoy ve, considera que será muy factible que dentro de unos años haya estadios llenos cada fecha, de igual a igual como lo es el fútbol masculino en la actualidad.

Además, Guillén se confiesa enamorada de la afición de Alajuelense.

“Son incomparables, son una afición demasiado fiel. Desde que la Liga tiene el proyecto del fútbol femenino se han identificado demasiado con nosotras y yo siempre digo que lo que se me queda en la mente es en ese octubre de 2020 que yo empecé con la Liga”.

Contó que en ese momento tenía miedo y muchos nervios, porque no sabía cómo la iban a recibir.

“Y no pudo haber sido mejor. Siempre han estado ahí. Yo sé que también con esfuerzo, con trabajo y lo que uno demuestra en la cancha se los ha ido ganando, pero me siento muy respaldada y siempre lo demuestran, en el Morera o en otro estadio y yo espero que los cines tengan fines de semana con llenazos, que se acaben los boletos y sé que sí va a pasar”, destacó.

Guillén también señaló que este documental si bien es cierto es de Alajuelense, su recomendación es que lo vean aficionados de todos los equipos.

“Y que lleven a sus hijas, sobrinas, primas e inclusive a niños para que conozcan más de nosotras, que somos el reflejo de todas las futbolistas en el país”, finalizó.