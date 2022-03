Alajuelense defiende su liderato con otra goleada

Marilenis Oporta marcó uno de los goles del juego y mientras Kenia Rangel se une al festejo, Judith Rocha se lamenta. (Prensa Alajuelense)

Las leonas de Alajuelense no querían pasar apuros en Guápiles, como les ocurrió en ocasiones anteriores y se tomaron muy en serio el partido de este domingo contra Pococí, dejándose la victoria por 0 a 3, con goles de Shirley Cruz, Marilenis Oporta y Mia Corbin.

El juego en el Ebal Rodríguez fue bueno y las muchachas dirigidas por Jimmy Núñez no le pusieron las cosas fáciles a las bicampeonas nacionales.

Pese al ímpetu de esas jóvenes que trataron de resistir, sorprender y nunca darse por menos, se impuso el oficio de esa máquina rojinegra que está a cargo de Wílmer López.

Noelia Bermúdez tuvo más intervenciones que en los dos partidos anteriores, pero los tres goles que se presentaron en el juego fueron de Alajuelense.

La encargada de abrir la cuenta fue la capitana liguista Shirley Cruz, con una anotación vistosa.

Ese tanto de la referente del fútbol femenino costarricense nació luego de que la panameña Natalia Mills le entregó la pelota. La ‘10′ entró al área y aunque la marcaban, salió entre dos defensoras caribeñas y con un disparo de derecha consiguió un golazo en el minuto 15.

Luego llegó el turno de festejar para Marilenis Oporta, al cerrar con acierto una acción de balón parado en el minuto 58′.

Shirley Cruz cobró el tiro de esquina, María Paula Coto bajó el esférico con la cabeza y Oporta lo martilló en la cabaña resguardada por Kembly Mitchell.

Aún faltaba un gol, que a la postre se convirtió en la primera anotación de la delantera estadounidense Mia Corbin en el fútbol costarricense. Ese tanto surgió luego de un pase de Alexandra Pinell. Al recibir la pelota, la atacante entró al área y mostró su potencia al quitarse una marca y rematar.

Fue la tercera conquista de las leonas contra Pococí en el Ebal Rodríguez, un rival y un escenario que siempre le ha costado a las manudas.

Sheyka Scott, Regina Lobo y Yirlany Hernández lo intentaban, pero es que la Liga es un rival muy complejo.

Alajuelense hizo un buen juego en Guápiles y llegó a 9 puntos en el Apertura 2022. (Prensa Alajuelense)

Así lo aseguró Claudia Núñez en declaraciones a Tigo Sports, al afirmar: “Nos faltó un poquito más de concentración en el segundo tiempo, sabíamos a lo que veníamos, sabíamos que era un rival duro, pesado, pero lo habíamos estudiado durante toda la semana perfectamente y desgraciadamente errores pequeñitos nos cobran factura”.

Mientras que Marilenis Oporta subrayó que esta victoria por 0 a 3 de Alajuelense es muy importante, “ya que esta cancha para nosotras es bastante complicada, pero creo que supimos aprovechar las oportunidades que nos quedaron”.

En ocasiones anteriores, la Liga visitado a Pococí a las 9 a. m., o a la 1 p. m. y en esta ocasión el juego fue a las 3 p. m., aunque según Oporta, el clima ahí es tan pesado que a cualquier hora los partidos siempre serán difíciles.

“En el horario que sea, esta cancha es complicada contra un rival que también es difícil, pero gracias a Dios sacamos los tres puntos”, aseguró.

Alajuelense no cae en conformismos, ni en exceso de confianza, a pesar de su buen arranque, con tres triunfos al hilo, igual que Dimas Escazú, solo que con la ventaja del gol diferencia.

“Nosotras venimos trabajando partido a partido, sabemos que todos los rivales van a querer venir a ganarnos. Trabajamos semana a semana con la convicción de siempre sacar los tres puntos”, citó Oporta en la transmisión televisiva.

Desde que ella llegó a Alajuelense, muchas cosas cambiaron, pues hubo un momento en el que Oporta pensó en el retiro.

“Ha sido un proceso bastante difícil para mí, pero gracias a Dios he topado con personas extraordinarias que me han ayudado a levantarme cuando estaba difícil y gracias a Dios estoy aquí, disfrutando de lo que tanto me gusta”.

Y agregó: “Creo que nosotras las futbolistas a veces también pasamos por unas llamadas depresiones deportivas, yo en su momento no me sentía bien, no me hacía feliz jugar fútbol, pero Dios mandó ángeles en mi vida y gracias a Dios estoy en un gran equipo y estoy haciendo lo que más me gusta”.

Oporta hizo alusión a esos aficionados que se trasladaron desde diferentes puntos del país hasta Guápiles con camisas rojinegras, banderas de la Liga y la infaltable manta que dice: ‘Nunca volverán a jugar en silencio’:

“Desde ahí se está viendo el crecimiento del fútbol femenino, a nosotras la afición siempre nos ha acuerpado en los momentos bonitos y también en los difíciles y es muy bonito ver tantos aficionados liguistas en esta cancha”.

La manta de 'Nunca volverán a jugar en silencio' siempre está presente en los partidos del equipo femenino de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense encadenó su tercera victoria al hilo en el Apertura 2022 del fútbol femenino y el miércoles recibirá a Herediano en el Morera Soto.

Mariela Campos se resintió en el clásico y ese fue el motivo de su ausencia; mientras que Natalia Mills y Alexandra Pinell se lesionaron en el partido contra Pococí.

De hecho, las tomas de la televisión mostraron como Shirley Cruz llevó ‘a caballito’ a la panameña hasta la zona de camerinos, para que no se maltratara más, porque por ese sector no había camilla.

Pero la buena noticia para Wílmer López es que pronto podrá contar de nuevo con Viviana Chinchilla.

En la jornada que inició el viernes, Dimas Escazú venció a Saprissa FF de visita por 1 a 2; mientras que el sábado hubo dos partidos. Suva Sports cayó 1-3 contra Pérez Zeledón y Sporting FC se repartió un punto con Herediano (1-1).

Alajuelense y Dimas Escazú tienen 9 puntos; Sporting FC suma 7 unidades y Herediano registra 5.

Pérez Zeledón tiene 3 puntos; Saprissa FF posee una unidad, mientras que Pococí y Suva Sports siguen sin sumar.