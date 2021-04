En efecto, no es justo culpar a los estudiantes por las interrupciones del curso lectivo; sin embargo, asegurarles una formación apta para desempeñarse en nuevos planos del aprendizaje o incorporarse al mercado de trabajo no es culparlos, sino cumplir la promesa de educarlos. El sistema les falló y no puede disimularlo con excusas o terminología hueca.