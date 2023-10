Editorial: Las negaciones de Bulgarelli

Niega el productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas haber sido asesor presidencial, aunque la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, lo identificó como tal en una carta enviada el 13 de julio a la Asamblea Legislativa. Dice haberles pedido una aclaración a la funcionaria y al gobierno, pero no se explica por qué no la han hecho. Las 15 visitas registradas a la Casa Presidencial antes de ganar una licitación, cuyos términos él mismo redactó, fueron para ver los detalles de la contratación, asegura. En cinco de esas visitas se reunió con el presidente. En otras conversó con la exministra Patricia Navarro para construir la estrategia de comunicación. Lo hizo gratis, dijo, pero con la esperanza de ganar el contrato de $300.000 finalmente adjudicado a su empresa.

Niega, sin embargo, haber sabido que la contratación se adjudicaría mediante concurso público. Cuando escribió los términos a imagen y semejanza de su empresa, creyó que serían incorporados a un contrato privado. No obstante, siempre supo que la contratación era para proveer servicios de comunicación a la Casa Presidencial durante seis meses, y en el propio borrador de su autoría se refiere a un “proceso de licitación”.

Niega conocimiento del concurso público, pero admite haberse enterado a tiempo para no participar en una licitación cuyos términos redactó a la medida de su empresa. No obstante, manifiesta: “Ya entendido que iba a ser un concurso público internacional, dijimos ‘bueno, ya hicimos todo lo que podíamos hacer para participar, vamos a participar’”.

Niega la participación del asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco, en la redacción del borrador, pero un audio y varios mensajes transmitidos por WhatsApp acreditan lo contrario. El 30 de junio del 2022, Navarro informó a Bulgarelli que Choreco le dejó una llave maya con un documento que dice que trabajó con él “para la propuesta del BCIE” (banco que efectuaría la licitación). Luego, la entonces ministra afirma: “No sé si ese documento que Choreco nos dejó en la llave maya es el que vos trabajaste con él”. Dos minutos después, Bulgarelli contesta: “Sí, señora”. Entonces, Navarro pregunta: “¿Ese documento lo hicieron juntos?”. Y él contesta: “Sí, señora, va supercompleto el documento. Si puedes pasarlo, genial”.

Niega Bulgarelli cualquier nexo entre sus contactos con el gobierno y las contrataciones logradas después por su empresa con la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). Atribuye esos contratos a la casualidad y a un ojo atento sobre el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para enterarse de las nuevas licitaciones. No obstante, los contratos con el BCR y el Sinart se hicieron sin concurso público.

Niega el productor audiovisual saber por qué la ex directora jurídica del Sinart Mariana Fernández declaró que Allan Trigueros Vega, expresidente de esa institución, dio la orden de contratar directamente a su empresa. “Jamás le pedimos nada por el estilo a don Allan. No puedo contestarle por qué hicieron eso. Nosotros sí recibimos una alerta del Sicop, una invitación, y por eso participamos”, afirmó. No obstante, en la nota enviada por Fernández a la Asamblea Legislativa, precisó que el Sinart solo había invitado a tres empresas a participar —ninguna de ellas perteneciente a Bulgarelli— y todas fueron descartadas después de la orden de Trigueros.

Niega haber contratado a Tomás, el hijo de Federico Cruz, porque el papá lo hubiese pedido. También niega haber prometido al presidente Rodrigo Chaves contratar a Cruz, como dijo Navarro, testigo presencial del ofrecimiento.

La comisión investigadora del Sinart tiene una oportunidad inigualable para verter luz sobre el manejo de la comunicación y la publicidad estatal. Bulgarelli dice haber tenido mucha relación con el comité de comunicación de la Casa Presidencial, donde participan la diputada Pilar Cisneros, el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, y Federico Cruz. “El 100 % de mi relación con don Federico, con respecto a este contrato, ha sido a través de ese comité, con las tareas que ese comité me daba”, afirmó. Vale la pena examinar a fondo está afirmación, sobresaliente entre tantas negaciones.