Esa insinuación no la abandona siquiera en el supuesto “derecho de respuesta” de estas páginas, pero no es el gobierno el perseguidor, porque Corrales confía en Villegas y Vargas, sus “conocidos y amigos”, así como “en la objetividad y transparencia de los funcionarios de Tributación”. No obstante, como para hacer la retirada menos dramática, dice desconocer “cómo se maneja eso" en los "mandos medios” y señala, como posible móvil, que ha propuesto el recorte de plazas superfluas en la función pública, como lo han hecho con mayor énfasis y alcance decenas de costarricenses, incluidos periodistas de este diario.