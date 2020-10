-Yo lo aclaré, porque sí hay un malentendido. Lo aclaré el sábado, cuando vi el comunicado de la Tributación. Estando ahí en la mesa, me llama una muchacha y me dice que es auditora de Tributación y que le urgía entregarme la notificación. Yo le pregunté que de qué y me dijo que no me podía decir. Le dije que vivo en Curridabat y me dijo que estuvo llamando a la casa y nadie contestaba. Es cierto, no había nadie en mi casa. Le dije que, por el tema de la burbuja, me estoy quedando en una finca que tengo en La Garita, que si quiere en la tarde me puede ubicar ahí. Me dijo no, que tenía que ser ya, es urgente y tiene que ser personal.