“Por ejemplo, si resulta que en un año no tengo vehículos en el Registro y al año siguiente aparezco con un vehículo o una casa, y resulta que en mis declaraciones tengo que prácticamente no tengo ingresos ni ninguna actividad o que no tuve suficiente como para justificar que pudiera adquirir ese bien, entonces la administración puede presumir una renta que no declaré”, afirmó el experto.