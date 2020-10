El director de Tributación afirmó: “Simplemente, lo que buscaba confirmar don Gerardo es que no era una estafa. Eso fue, transparentemente. Por un tema de neutralidad y objetividad, yo no dispongo de esa información. Cuando me consultan, yo verifico. Yo le respondí que, efectivamente, la compañera es una auditora y lo que iba era a notificarle el inicio de una actuación”.